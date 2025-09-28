Prima e seconda categoria. Giornata show: le gare in programma

Seconda giornata in Prima e Seconda.

Nel Girone E della Prima in programma Chianti Nord-Chiantigiana e Poliziana-Incisa. Nel Girone C Albacarraia-Barberino, Gallianese-Calenzano, Gambassi-Reconquista, Isolotto-Poggio a Caiano, Novoli-Audace Legnaia, Porta Romana-Sporting Arno, Quarrata-Daytona e San Godenzo-Audace Galluzzo. Per la Seconda, nel Girone C si giocano Csl Prato-Carraia, Pistoia Nord-Firenzuola e Virtus Montale-Sagginale. Nel Girone D Floriagafir-Cavriglia, Fulgor Castelfranco-Carbonile, Leccese-Rignano, Montemignaio-Molinense, Pelago-Cobra Kai, Pian di San Bartolo-Albereta San Salvi, Sancat-Bagno a Ripoli e San Clemente-Ludus ’90. Nel Girone E Casellina-Dinamo Florentia, Duccio Dini-San Giusto Le Bagnese, Florence-Castellina in Chianti, Gracciano-Real Peretola, Grevigiana-Virtus Bronzetto, Laurenziana-Sambuca, Mercatale-Impruneta Tavarnuzze e San Polo-Staggia. Nel Girone F Monterappoli-San Lorenzo Campi, La Lanterna-Montalbano Cecina, Rinascita Doccia-Casenuove, Sporting Lazzeretto-Sesto Calcio, Tavola-Atletica Castello e Virtus Rifredi-Mezzana.