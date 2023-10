Prima vittoria stagionale. La capolista cade. Il Gabicce brinda

gabiccegradara

2

fermignanese

0

GABICCEGRADARA: Cappuccini, Betti (1’ st Grandicelli), Gabrielli (47’ st Semprini), Morini, Fattori Franca, Pierri, Domini, Bartolini, Mani, Costantini. All. Angelini

FERMIGNANESE: Celato, Mariotti, Masullo, Lucciarini (31’ st Clari), Fraternali, Patarchi (20’ st Izzo), Santi (37’ st Ait Braim) Labate, Cinotti, Bozzi, Vegliò. All. Fini

Arbitro: Pasqualini di Macerata. Reti: 6’ st Pierri, 50’ st Costantini Note: Espulso al 50’ st Costantini per doppia ammonizione.

Il GabicceGradara centra la prima vittoria stagionale battendo meritatamente la capolista Fermignanese. Si gioca ad un buon ritmo con la squadra di Angelini che fa la partita senza trovare sbocchi significativi. Nella ripresa al 6’ arriva il gol dei locali: angolo di Mani per Costantini, cross per Pierri che devia in gol. La Fermignanese attacca alla ricerca del pari e lascia spazio alle ripartenze dei locali. Al 50’ raddoppio di Costantini.