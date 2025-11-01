Primavera 1. Carbone attende il Frosinone per risalire ancora. Ela baby Dea col Sassuolo per restare imbattuta

La netta vittoria (6-1) sulla Pro Vercelli in Coppa ha dato ulteriore entusiasmo alla baby Atalanta, che oggi vuole proseguire la propria striscia di imbattibilità stagionale in Italia. Alle 13, nel match valido per il decimo turno di Primavera 1, la Dea ospita l’ostico Sassuolo. I bergamaschi sono sesti in una classifica estremamente corta e, in caso di successo odierno unito ad altri risultati favorevoli, potrebbero balzare in testa per una notte. Sempre all’ora di pranzo scende in campo anche l’Inter, tra le mura amiche contro l’abbordabile Frosinone. I nerazzurri, reduci da tre vittorie tra campionato e Youth League, vogliono proseguire il loro percorso di rimonta e avvicinarsi alla zona playoff dopo il complicato avvio di stagione. Domani (ore 11) saranno di scena Milan e Cremonese. I rossoneri faranno visita ad una Lazio non particolarmente brillante, ma sempre insidiosa. Gli uomini di mister Renna vanno alla ricerca di continuità. Scontro salvezza esterno contro il Lecce, invece, per i grigiorossi fanalino di coda, che in settimana hanno dovuto fare i conti con la sorprendente eliminazione in Coppa Italia (2-3) per mano dello Spezia. Un altro risultato negativo che si somma alle difficoltà manifestate in campionato. Il Monza, infine, giocherà in casa col Genoa, attuale capolista, nel posticipo di lunedì pomeriggio alle 14.30. Al.St.