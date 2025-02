Primavera 1. Inter di forza. Oggi il derby. Milan-Atalanta

Iniziano a delinearsi chiaramente i rapporti di forza nel campionato di Primavera 1 - arrivato alla ventisettesima giornata - con un quartetto di testa che prende sempre più il largo. Tra queste squadre c’è la baby Inter, che contro il Bologna ha colto il quarto successo di fila: 3-0 esterno secco firmato Topalovic (nella foto), Lavelli e Cocchi e terzo posto confermato per i nerazzurri. Ben 14 gol fatti e 2 soli subiti nelle ultime quattro uscite per gli uomini di Zanchetta. L’Inter resta, dunque, a meno tre dalla Roma (vittoriosa sulla Juventus e nuova capolista dopo il ko della Fiorentina con il Sassuolo), accorcia a meno uno dai viola e mantiene due punti di vantaggio sui neroverdi. Solo due squadre accederanno direttamente alle semifinali scudetto, evitando i playoff: la lotta per la posizione è sempre più serrata, il prossimo weekend andrà in scena lo scontro Inter-Fiorentina.

Proprio i playoff, invece, sono l’obiettivo principale del Milan di Guidi, impegnato oggi alle 18 nel derby lombardo contro l’Atalanta. Entrambi i club sono reduci da due giornate avare di buoni risultati e vogliono svoltare: i rossoneri possono allungare sulla Juventus e rinforzare il quinto posto, mentre i bergamaschi provano a cementare la salvezza. Sempre oggi, ore 12, in campo anche il Monza a Udine contro l’Udinese fanalino di coda. I brianzoli, protagonisti fin qui di un ottimo 2025, cercano tre punti fondamentali per tenere vive le speranze di qualificazione ai playoff. Ottima vittoria infine per la Cremonese, che ha regolato 2-0 il Cagliari tra le mura amiche grazie alla doppietta di Gabbiani. I grigiorossi si portano momentaneamente a più dieci dalla zona playout e si avvicinano alla permanenza nella massima serie.

Ale.Ste.