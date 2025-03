Primavera 1. Magia di Cocchi:. Inter, notte in vetta. L’Atalanta domina il derby lombardo

Un gol direttamente su calcio di punizione siglato da Matteo Cocchi (nella foto) all’84’ regala all’Inter tre punti d’oro nello scontro di alta classifica del campionato Primavera 1. La squadra di Zanchetta batte 1-0 a domicilio il Sassuolo e stacca i neroverdi, 63 punti contro 60, volando in testa alla classifica. Due punti sotto i milanesi c’è la Roma, che scenderà in campo oggi alle 13 in casa del Bologna, con l’intento di riprendersi la vetta della graduatoria. Il successo di ieri dell’Inter è tanto più importante considerando la formula del campionato, che prevede il passaggio diretto alle semifinali per le prime due e la “tagliola“ dei quarti per le squadre dalla terza alla sesta. La vittoria in Emilia sancisce l’ottavo risultato utile consecutivo in campionato e il ritorno alla vittoria dopo due pareggi contro Milan e Cagliari. Ieri pomeriggio c’è stato anche il derby lombardo tra Atalanta e Monza, dominato 4-0 dalla formazione bergamasca, che ha mandato a segno marcatori tutti differenti: Bonanomi nel primo tempo, Fiogbe, Baldo e Galafassi nella ripresa. Oggi alle 11 toccherà anche alla Cremonese, in casa contro la Juventus, mentre domani alle 18 il Milan chiuderà la giornata di campionato numero 31 ospitando la Sampdoria. M.T.