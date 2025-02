Primavera 1. Poker Inter a Udine. Il Milan va ko

Tutto facile per l’Inter nella venticinquesima giornata di Primavera 1. I nerazzurri travolgono 4-1 l’Udinese in Friuli e mantengono il terzo posto in coabitazione con il Sassuolo. Proprio gli emiliani si aggiudicano per 1-0 il big-match di giornata contro il Milan, che perde così contatto con le prime posizioni. Quinta vittoria di fila, la settima di un 2025 straordinario, per il Monza, che supera 3-2 l’Empoli e si porta momentaneamente a -1 dalla zona playoff. Si ferma l’Atalanta, ko 1-0 con la Lazio. Pari senza reti, infine, per la Cremonese a Lecce. Bergamaschi e grigiorossi restano comunque a distanza di sicurezza dalla zona playout. Alessandro Stella