Primavera 1. Scotti salva il Milan. L’Inter va a Bergamo

Un rigore di Scotti all’ultimo secondo di gara salva il baby Milan dalla sconfitta contro il Frosinone. Nell’anticipo della quinta giornata di Primavera 1 i rossoneri impattano 1-1 contro i temibili ciociari tra le mura amiche, al termine di una prestazione positiva ma poco incisiva in fase di finalizzazione. Al gruppo del tecnico Renna, anche quest’anno composto da tantissimi sotto quota (classe 2008) va però il merito di essere rimasti in partita fino alla fine. Il punto conquistato permette di rimanere a distanza minima dalle zone nobili della classifica. "C’è stata da parte nostra predominanza totale per tutta la partita. Vogliamo fare crescere al meglio tutti i ragazzi, dobbiamo continuare così", ha sottolineato Renna.

Oggi alle 10.45, invece, a Bergamo va in scena il derby lombardo tra Atalanta e Inter. La Dea è reduce da un buon avvio di campionato e mira a rimanere in zona playoff, mentre l’Inter vuole ritrovare quella vittoria che manca da oltre un mese e risalire la graduatoria. Monza e Cremonese scenderano in campo domani: i biancorossi ospitano la sempre insidiosa Lazio, mentre i grigiorossi - finora protagonisti in negativo con 4 ko in altrettante giornate e conseguente ultimo posto in solitaria - puntano a riscattarsi contro il neopromosso Napoli.

Al.St.