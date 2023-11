Primavera 4. I giallorossi venerdì in campo. Si gioca a Catania

"Una partita eccezionale sotto tutti i punti di vista": non utilizza tanti giri di parole Gianluca Dottori per descrivere il pareggio della sua Primavera 4 contro l’Ancona. Una gara complessa ma interpretata al meglio dai baby che ora preparano la trasferta di Catania in programma venerdì nell’inusuale orario delle 11 che consentirà comunque un rientro "accettabile": "ci alleneremo anche nella giornata festiva ma non è un problema. I debutti in C? La Recanatese deve fare questo e dunque che i vari Canonici, Tiberi, Velleja e Topa orbitino nella prima squadra è un motivo di enorme soddisfazione perché è la nostra mission". Postilla: Tumiatti, tecnico dell’Ancona, ha parlato di "buone prestazioni dei suoi ragazzi che hanno mostrato maturità e compattezza in ambienti particolari". Ci sfugge, in tutta onestà, a cosa avrà fatto riferimento.