Primavera. Buon pareggio in rimonta (3-3) per la baby Dea

Sale a tre la striscia senza vittorie della baby Inter che non è andata oltre lo 0-0 casalingo contro il temibile Parma nella quarta giornata di Primavera 1. Come contro la Fiorentina prima della sosta, i nerazzurri hanno faticato a trovare la via del gol e complessivamente sono stati gli emiliani ad avere occasioni più nitide. L’Inter rimane a metà classifica con un solo successo (all’esordio) in quattro partite. Mercoledì alle 15 gli uomini di Carbone sfideranno l’Ajax nel primo match di Youth League.

Pareggio più soddisfacente invece per una coriacea Atalanta che ha rimontato due volte il Frosinone. Lo scontro al vertice è terminato con un pirotecnico 3-3. Di Artesani, Cakolli e Gobbo le reti della Dea, che pur perdendo la testa della classifica resta imbattuta e terza. Anche i bergamaschi saranno impegnati tra quattro giorni in Europa, al cospetto del Psg.

Oggi, infine, impegno di campionato per le altre tre lombarde. Alle 11 il Milan fa visita al Cagliari, mentre la Cremonese ospita la Lazio. Due sfide alla portata per rossoneri e grigiorossi, entrambi protagonisti di un pessimo avvio di stagione (solo tre punti per il Milan, addirittura zero per la Cremonese). Alle 13, invece, il Monza va in scena sul campo del Lecce: i biancorossi, reduci da due successi consecutivi, vogliono il secondo posto.

Al.St.