Primavera. Duello a distanza tra le milanesi. Prosegue la corsa per il primo posto

Questa mattina, alle ore 11, l’Inter Primavera scende in campo tra le mura amiche ospitando il Genoa dopo il successo esterno di Bologna per 3-2 di settimana scorsa. I nerazzurri vogliono la vittoria per confermarsi in vetta al girone a braccetto con i cugini rossoneri, per un derby a distanza infuocato: le due milanesi, infatti, comandano la classifica a quota 20 punti, a +5 sulla Lazio, ovvero la principale diretta inseguitrice, che non è andata oltre il 2-2 contro l’Empoli nell’ultimo turno di campionato. L’Inter si fa forza dei 20 gol realizzati e 6 incassati e oggi al ‘Konami Youth Development Centre’ di Milano la truppa di Chivu tenterà l’allungo in attesa che il Diavolo scenda in campo, alle ore 13, in casa dell’Empoli, attualmente quinto in classifica. Il Milan è reduce dal successo per 3-2 contro la Sampdoria nei sedicesimi di finale di Coppa Italia.

E proprio i toscani, inoltre, saranno gli stessi avversari dei rossoneri anche negli ottavi di finale della manifestazione.

Nel frattempo Alessandro Bonomi, attaccante classe 2006 della squadra di Abate che veste la maglia rossonera da nove anni, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club di via Aldo Rossi con scadenza 30 giugno 2026. Sia Inter che Milan, poi, sono attese agli impegni di Youth League: martedì il Diavolo ospita il PSG alle ore 14, mentre i nerazzurri affronteranno mercoledì in trasferta il Salisburgo (ore 14:30).

Il.Ch.