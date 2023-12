Primavera. I ragazzi di Abate ospitano il Genoa

Dopo l’impegno infrasettimanale in Coppa Italia, che ha visto sia Milan che Inter accedere ai quarti di finale, è già tempo di campionato: questa mattina, alle ore 11, i nerazzurri di Chivu fanno visita al Monza per affrontare i biancorossi, mentre alle 13 sarà il Diavolo ad ospitare il Genoa. I rossoneri, reduci dal poker rifilato all’Empoli in Coppa, vogliono trovare il successo contro il Grifone per non perdere terreno nei confronti di Sassuolo, Lazio e Inter: "Se chiudiamo bene l’anno a gennaio saremo in corsa in tutte le competizioni. Dobbiamo essere bravi a recuperare le energie perché la partita contro il Genoa è importantissima", ha detto il tecnico rossonero Abate.

La capolista Inter, invece, vuole ritrovare i tre punti in campionato che mancano dal 4 novembre (poi tre pareggi per 1-1 contro Verona, Atalanta e Roma) provando a dare continuità al netto successo per 3-1 firmato in Coppa Italia ai danni della Dea: il derby lombardo contro il Monza, attualmente quattordicesimo in classifica, è l’occasione giusta per prepararsi al meglio alla sfida casalinga di martedì in Youth League contro la Real Sociedad, che risulterà decisiva per il futuro europeo dei nerazzurri. Qualificazione già in tasca, invece, per il Milan che mercoledì farà visita al Newcastle. Ilaria Checchi