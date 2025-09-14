Primo successo per il Moie Vallesina. Ostra, un’altra beffa. Ripreso due volte e alla fine superato

moie vallesina

3

ostra

2

MOIE VALLESINA: Barigelli, Giampaoletti, Gregorini, Marini, Cameruccio, Carboni, Serpicelli, Pierpaoli (23’ st Costantini), Nardone (15’ st Sassaroli), Castellano (4’ st Lorenzetti), Pieralisi. All. Rossi

OSTRA: Piergiovanni, Verdenelli (20’ st Tranquilli), Bachetti, Marzano, Castignani, Omenetti (12’ st Landi), Bodje, Bonvini (31’ st Brugiatelli), Zupo (15’ st Rossetti), Curzi (36’ st Olivi), Calcina. All. De Filippi.

Arbitro: Denti di Pesaro. Reti: 9’ pt Bodje, 15’ pt e 35’ st Pieralisi, 20’ pt Curzi, 9’ st Lorenzetti.

Stavolta la rimonta vincente premia il Moie Vallesina dopo il ko nella prima giornata. Si prende i primi tre punti in campionato la squadra di Rossi non sbagliando l’esordio casalingo. Recrimina ancora l’Ostra che dopo la beffa nel debutto contro l’Alma Fano si fa riprendere due volte dal Moie e poi alla fine piega la testa. L’undici di mister Rossi va sotto per due volte ma non molla, dimostra grinta e cattiveria agonistica e porta a casa il match, al termine di una gara sofferta e combattuta ma che può servire da monito per l’andamento generale del torneo Sono gli ospiti a passare al quarto d’ora con Bodje. Pieralisi pareggia, ma l’Ostra si porta di nuovo avanti. Avvio scoppiettante. In 20’ tre gol. Ostra al riposo avanti, ma a inizio ripresa il baby Lorenzetti, classe 2008, fa 2-2, prima del gol di bomber Tommaso Pieralisi che firma il definitivo 3-2. Per il Moie Vallesina primo successo, per la neopromossa Ostra invece secondo ko di fila.