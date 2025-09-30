Probabili formazioni e dove vedere la sesta giornata di Serie B

Roma, 30 settembre 2025 – Sesta giornata di Serie B che coincide con il primo turno infrasettimanale. Le squadre scenderanno in campo tra oggi e domani e daranno il via alla penultima gara prima della sosta nazionali. La classifica inizia a delinearsi meglio, con il Modena che è salito al primo posto in solitaria lasciandosi alle spalle Frosinone, Palermo e Cesena, che inseguono a -2. Attenzione anche all'Avellino, che ha guadagnato 10 punti ed è al quinto posto. I campani vogliono continuare su questa scia, ma dovranno superare l'ostacolo Padova. Oggi si giocheranno sei partite, tutte alle 20:30: Frosinone – Cesena, Juve Stabia – Mantova, Padova – Avellino, Palermo – Venezia, Reggiana – Spezia ed Entella – Bari. Domani, invece, scenderà in campo la capolista Modena, in trasferta contro la Carrarese. Il match si disputerà alle 20:30, alla stessa ora di Empoli – Monza, Pescara – Sudtirol e Sampdoria – Catanzaro.

Il programma delle gare e dove vederle

Frosinone – Cesena: martedì 30 settembre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Juve Stabia – Mantova: martedì 30 settembre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Padova – Avellino: martedì 30 settembre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Palermo – Venezia: martedì 30 settembre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Reggiana – Spezia: martedì 30 settembre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Entella – Bari: martedì 30 settembre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Carrarese – Modena: mercoledì 1 ottobre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Empoli – Monza: mercoledì 1 ottobre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Pescara – Sudtirol: mercoledì 1 ottobre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sampdoria – Catanzaro: mercoledì 1 ottobre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Probabili formazioni

Frosinone – Cesena Frosinone (4-2-3-1): Palmisano, Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia, Calò, Koutsupias, Ghedjiemis, Zilli, Kvenardze, Raimondo. All. Alvini Cesena (3-5-2): Klinsmann, Ciofi, Zaro, Mangraviti, Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Adamo, Biesa, Shpendi. All. Mignani. Juve Stabia – Mantova Juve Stabia (3-4-2-1): Confente; Ruggero, Giorgini, Varnier; Carissoni, Leone, Correia, Pierobon; Candellone, Piscopo; Gabrielloni. All. Abate. Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Cella, Mantovani, Maggioni; Trimboli, Artioli; Bragantini, Mancuso, Fiori; Mensah. A disposizione: All. Possanzini. Padova – Avellino Padova (3-5-2): Fortin, Faedo, Sgarbi, Perrotta, Capelli, Fusi, Crisetig, Varas, Barreca, Buonoaiuto, Bortolussi. All. Andreoletti. Avellino (3-4-2-1): Iannarilli, Cancellotti, Simic, Fontanarosa, Missori, Palmiero, Besaggio, Cagnano, Crespi, Insigne, Bisci. All. Biancolino. Palermo – Venezia Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Blin, Augello (Giovane); Gyasi, Brunori; Pohjanpalo. All. Inzaghi. Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Venturi, Sverko; Bjarkason, Doumbia, Perez, Busio, Haps; Compagnon, Adorante. All. Stroppa. Virtus Entella – Bari Entella (3-4-2-1): Colombo, Portanova, Parodi, Marconi, Mezzoni, Benali, Nichetti, Di Mario, Franzoni, Fumagalli, Debenedetti. All. Chiappella. Bari (3-4-2-1): Cerofolini, Meroni, Vicari, Nikolaou, Dickmann, Darboe, Verreth, Dorval, Castrovilli, Partipilo, Gytkjaer. All. Caserta. Carrarese – Modena Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Hasa, Schiavi, Cicconi; Bozhanaj, Finotto; Abiuso. All. Calabro. Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano; Di Mariano, Gliozzi. All. Sottil. Empoli – Monza Empoli (3-5-2): Fulignati; Obaretin, Lovato, Curto; Elia, Ignacchiti, Ghion, Yepes, Carboni; Shpendi, Popov. All. Pagliuca. Monza (3-4-1-2): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Obiang, Colombo, Paulo Azzi; Colpani; Maric; Alvarez. All. Bianco. Pescara – Sudtirol Pescara (3-4-2-1): Desplanches; Capellini, Brosco, Pellacani; Oliveri, Dagasso, Squizzato, Corazza; Olzer, Valzania; Tsadjout. All. Vivarini. Südtirol (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Kofler; Molina, Tait, Tronchin, Martini, Davi; Merkaj, Odogwu. All. Castori Sampdoria – Catanzaro Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Hadzikadunic, Vulikic; Venuti, Bellemo, Abildgaard, Depaoli; Pafundi, Barak; Coda. All. Donati. Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bettella; Cassandro, Pontisso, Rispoli, Favasuli; Di Francesco, Cissè; Iemmello. All. Aquilani.

La designazione arbitrale

Frosinone – Cesena: arbitro Pezzuto, assistenti Mokhtar e Pistarelli, IV Ufficiale Di Cicco, VAR Prontera, AVAR Del Giovane. Juve Stabia – Mantova: arbitro Calzavaro, assistenti Pascarella e Pressato, IV Ufficiale Allegretta, VAR Volpi, AVAR Prenna. Padova – Avellino: arbitro Rapuano, assistenti Miniutti e Zanellati, IV Ufficiale Poli, VAR Maresca, AVAR Giua. Palermo – Venezia: arbitro Marinelli, assistenti Scatragli e Zezza, IV Ufficiale Ubaldi, VAR Gariglio, AVAR Camplone. Reggiana – Spezia: arbitro Zanotti, assistenti Bitonti e Grasso, IV Ufficiale Turrini, VAR Ghersini, AVAR Cosso. Entella – Bari: arbitro Tremolada, assistenti Barone e El Filali, IV Ufficiale Gandino, VAR Maggioni, AVAR Serra. Carrarese – Modena: arbitro Galipò, assistenti Niedda e Belsanti, IV Ufficiale Perenzoni, VAR Mazzoleni, AVAR Gualtieri. Empoli – Monza: arbitro Mucera, assistenti Rossi e Santarossa, IV Ufficiale Iacobellis, VAR Camplone, AVAR Rutella. Pescara – Sudtirol: arbitro Massimi, assistenti Biffi e Colaianni, IV Ufficiale Feliciani, VAR Nasca, AVAR Baroni. Sampdoria – Catanzaro: arbitro Dionisi, assistenti Dei Giudici e Ricci, IV Ufficiale Manganiello, VAR Meraviglia, AVAR Monaldi.