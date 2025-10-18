PROCURATORE E AUTORE. Il calcio di Pallavicino. Un lungo viaggio da appassionato tra sogni ed affari

Se amate il calcio, ormai da anni, anzi decenni!, siete abituati a sentir parlare dei mitici “procuratori”, insomma, si’, gli agenti dei campioni e dei bidoni, gli Gnomi misteriosi che decidono carriere, trasferimenti, ingaggi e bla bla bla.

Sarebbe troppo facile parlar male (in effetti, lo è) di una categoria che mai vincerà l’Oscar della simpatia, perché per sua natura un procuratore sempre scontenterà un tifoso per farne felice un altro, oltre a far felice il portafoglio proprio. Eppure, gli agenti (non 007) mica sono tutti uguali.

Ad esempio, Carlo Pallavicino si distingue nel mucchio. Non solo per essere un fan scatenato della Fiorentina o per essere stato il più giovane procuratore di sempre.

No: per sua e nostra fortuna, il prode Pallavicino, che adesso ha meritoriamente cambiato mestiere!, è anche uno splendido scrittore. “Ci chiamavano sciacalli”, edizioni Baldini+Castoldi, non è solo il suo ultimo libro. E’ un viaggio, anche autocritico, nelle pieghe della memoria. L’autore ne ha simpaticamente fatte di cotte e di crude in carriera e nella vita, ma soprattutto non ha mai perso di vista il senso buono e giusto dell’esistenza. Il racconto della amicizia con Stefano Borgonovo, il campione stroncato da una malattia terribile, è un brandello di letteratura sottratta alla mera contabilità del dare e dell’avere. A suo modo, Pallavicino ha tentato di rendere moderno il calcio senza negarne l’anima.

Anche per questo è un piacere leggerlo, volendogli pure bene.

Leo Turrini