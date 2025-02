Promozione, bene anche il Marina che risale la classifica. Jesina, è una marcia di avvicinamento

Un fine settimana alquanto positivo per la Jesina. Che sabato si prende tre punti sul campo della Vigor Castelfidardo con una inzuccata di Tittarelli entrato da pochi minuti nel secondo tempo salendo al secondo posto solitario, vista la sconfitta del Vismara, casalinga, contro il Moie Vallesina. Domenica poi la Fermignanese, prima della classe nel girone A di Promozione, frena a Chiaravalle prendendo solo un punto contro la Biagio Nazzaro. La capolista è ripresa nel finale dal guizzo di Severini, e così la Jesina - alla quarta vittoria consecutiva - si porta a quattro lunghezze dal primo posto. Si avvicina al podio il Marina, quarto, che conferma di attraversare un buon momento come il Moie Vallesina, quest’ultima arrivata a soli due punti dal quinto posto. Situazione critica in fondo alla classifica per Sassoferrato Genga (sconfitto nello scontro diretto interno contro il S.Orso) e Barbara Monserra ancora sconfitte. In Prima Categoria continua la corsa nel girone B delle prime due in classifica, Castelfrettese e Ostra. Sabato di festa per le osimane, Fc Osimo e San BIagio. I primi si prendono il terzo posto superando di misura la Real Cameranese in un confronto con vista playoff, mentre il San Biagio fa il colpaccio di giornata sbancando il campo dell’Olimpia Marzocca. Nel C ko casalingo per la Passatempese, mentre l’Argignano torna con un punto dal campo del Montemillone Pollenza.