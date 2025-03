PROMOZIONE E PRIMA CATEGORIA. Jesina, la vetta è più vicina. Vigor Castelfidardo si fa sotto

La Jesina, vice capolista, si porta a -3 punti dal primo posto. È stata una giornata favorevole, la 24esima, per i leoncelli che sabato da Lunano sono tornati con un punto. E con il gol del solito Cordella, arrivato a quota 13. La notizia della giornata però è stata la sconfitta della capolista Fermignanese che cade un po’ a sorpresa sul campo di un Villa San Martino battuto la settimana prima proprio dalla Jesina. La squadra di Pazzaglia si ferma dopo tre vittorie consecutive. Vince ancora il Marina che si porta a soli due punti dal secondo posto e a cinque dalla vetta. Per i biancoazzurri - che saranno impegnati anche in Coppa Italia oggi al Montesi di Fano contro il Sant’Orso per la semifinale di andata - è il sesto successo di fila. A proposito del S.Orso sabato la squadra fanese è stata piegata al Gabbanelli da una Vigor Castelfidardo che con i tre punti sale al quarto posto della classifica. Pareggiano Moie Vallesina e Biagio Nazzaro Chiaravalle. Altri tre punti (seconda vittoria di fila e con lo stesso punteggio, 2-1) per il Sassoferrato Genga che espugna il campo di un Barbara Monserra che si stoppa di nuovo. E che cambia ancora in panchina: sarà Giovannino Mattioli (ex storico giocatore e colonna della società) a tentare di compiere un autentico miracolo verso la salvezza. In Prima Categoria (girone B) il testa coda non conferma i pronostici con la Sampaolese che esce con un punto dal Fioretti contro la capolista Castelfrettese che mantiene comunque il vantaggio di cinque punti sulla seconda, l’Ostra, che pareggia con Fc Osimo nella partita di cartello della 22esima giornata. Nel C pareggi anche per la Passatempese e Argignano.