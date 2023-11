Promozione e Prima. Portuali nella tana dell’Orso

I Portuali (PromozioneA) attesi oggi dal big match sul campo del S.Orso. Il Moie Vallesina riceve il Fabriano Cerreto. Nel girone B la Vigor Castelfidardo ospita la corazzata Matelica. Promozione, 8^ giornata. Girone A. Oggi (ore 15:30). Castelfrettese-Vismara, Moie Vallesina-Fabriano Cerreto (ore 14:30), Osimo Stazione-Marina, S.Orso-Portuali Ancona. Domani (ore 14:30): Biagio Nazzaro Chiaravalle-Atletico MondolfoMarotta, Gabicce Gradara-Fermignanese (ore 15:30), Pergolese-Villa San Martino (ore 15), Valfoglia-Barbara Monserra. Classifica: Fermignanese 16; Moie Vallesina 14; Marina, Portuali Ancona e S.Orso 13; Biagio Nazzaro Chiaravalle e Valfoglia 10; Fabriano Cerreto e Barbara Monserra 9; Osimo Stazione e Vismara 8; Castelfrettese e Pergolese 6: Atletico MondolfoMarotta 5; Villa San Martino 4; Gabicce Gradara 3. Girone B. Oggi (ore 15:30): Appignanese-Casette Verdini, Porto Sant’Elpidio-Palmense, Corridonia-Aurora Treia (ore 15), Cluentina-Potenza Picena (ore 15), Rapagnano-Elpidiense Cascinare (ore 15), Sangiorgese M.rubbianese-Atletico Centobuchi (ore 15), Trodica-Monticelli (ore 14:30), Vigor Castelfidardo-Matelica. Classifica: Trodica e Monticelli 13; Palmense e Matelica 12; Atletico Centobuchi, Sangiorgese ed Elpidiense Cascinare 11; Casette Verdini, Porto S.Elpidio e Corridonia 10; Vigor Castelfidardo e Cluentina 9; Potenza Picena 7; Rapagnano 6; Aurora Treia 5; Appignanese 3. PRIMA CATEGORIA. Nel girone B il Montemarciano ha la possibilità oggi di salire in vetta almeno per una notte. Nel C la Passatempese sul campo del San Claudio. Prima Categoria, sesta giornata. Girone B. Oggi: Castelbellino-Borgo Minonna, Montemarciano-Senigallia, Pietralacroce-Olimpia Marzocca (ore 14:30), Real Cameranese-Falconarese (ore 14:30), Sampaolese-Chiaravalle, Sassoferrato Genga-Castelleonese, Staffolo-Labor. Domani (ore 14:30): Filottranese-Borghetto. Classifica: Filottranese 11; Montemarciano 10; Olimpia Marzocca, Real Cameranese e Pietralacroce 9; Labor e Castelbellino 8; Castelleonese 7; Sampaolese, Borgo Minonna, Sassoferrato Genga e Borghetto 6; Falconarese 5; Staffolo 4; Senigallia e Chiaravalle 1. Girone C. Oggi: Caldarola-Castelraimondo (ore 15), Camerino-Portorecanati, Cingolana-Vigor Montecosaro, Elite Tolentino-Montemilone Pollenza (ore 15), Esanatoglia-Montecassiano, Montecosaro-Settempeda, San Claudio-Passatempese, Urbis Salvia-Pinturetta.