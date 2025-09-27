Promozione, entrambe reduci da risultati positivi. L’Ostra a caccia di punti a San Costanzo. I Portuali ospitano il Tavullia. Domani big match Moie Vallesina-Castelfrettese

Al Pierucci di Moie, domani, è previsto lo scontro più interessante della quarta giornata del girone A di Promozione. Tra due squadre, Moie Vallesina e Castelfrettese, che stanno attraversando un buon momento. La Castelfrettese arriva a Moie da capolista (assieme a Vismara e Lunano) grazie all’impresa di domenica casalinga dove al Fioretti ha superato di misura l’Alma Fano. I tre punti presi invece il giorno prima dal Moie Vallesina (seconda vittoria di fila, con bomber Pieralisi ancora a segno) sul campo del Villa San Martino hanno permesso alla squadra allenata da Rossi di restare in scia della vetta (in compagnia dell’Alma Fano), distante solo una lunghezza. Insomma in palio ci sarà il primo posto.

In attesa sarà una giornata - che inizierà oggi con quattro partite - che vivrà anche un testa coda, quello che interessa la Biagio Nazzaro Chiaravalle, ferma in fondo alla classifica con un solo punto, impegnata sul campo della capolista Vismara. In fondo alla graduatoria c’è anche l’Ostra che nell’ultimo turno ha colto il primo punto e che oggi salirà in casa del San Costanzo Marottese. In casa invece i Portuali che ospitano il Tavullia Valfoglia e la Montemarcianese che proverà a conquistare anche la prima vittoria interna dopo aver espugnato domenica Chiaravalle.

Domani oltre a Moie-Castelfrettese delle nostre la Vigor Castelfidardo andrà a caccia della prima vittoria a Gabicce Mare. Chiuderanno il programma della quarta giornata Pergolese-Lunano e Alma Fano-Nuova Real Metauro.

PROMOZIONE (girone A), quarta giornata (ore 15:30). Oggi: Portuali Ancona-Tavullia Valfoglia (ore 14:30), Montemarcianese-Villa San Martino, San Costanzo Marottese-Ostra, Vismara-Biagio Nazzaro Chiaravalle. Domani: Pergolese-Lunano (ore 15), Alma Fano-Nuova Real Metauro, Gabicce Gradara-Vigor Castelfidardo, Moie Vallesina-Castelfrettese.

CLASSIFICA: Vismara, Lunano e Castelfrettese 7; Moie Vallesina e Alma Fano 6; San Costanzo Marottese 5; Portuali Ancona, Nuova Real Metauro e Montemarcianese 4; Villa San Martino, Tavullia Valfoglia e Gabicce Gradara 3; Pergolese e Vigor Castelfidardo 2; Ostra e Biagio Nazzaro Chiaravalle 1.

PROSSIMO TURNO: Castelfrettese-Portuali Ancona, Lunano-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Moie Vallesina-Alma Fano, Nuova Real Metauro-Pergolese, Ostra-Gabicce Gradara, Tavullia Valfoglia-Vismara, Villa San Martino-San Costanzo Marottese, Vigor Castelfidardo-Montemarcianese.