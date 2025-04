Promozione girone A: Fermignanese-Jesina sfida decisiva per il titolo

E’ "la giornata", quella odierna, per il girone A di Promozione. Si gioca il penultimo turno, potrebbe essere quella giusto per laureare la vincitrice del torneo (tutte le partite si giocano oggi in contemporanea). Fari puntati su Fermignano dove sale la Jesina. Squadre divise da un punto, con i padroni di casa sorpassati proprio nell’ultima giornata. I biglietti per il big match odierno, messi in prevendita nei giorni scorsi allo stadio Carotti, potranno essere acquistati anche oggi ai botteghini del Comunale di Fermignano (ingresso gratuito fino ai 14 anni).

Riflettori puntati su Fermignano, ma ci sono punti in palio playoff anche in Moie Vallesina-Marina, con i primi a caccia della terza vittoria di fila, mentre il Marina vorrà evitare il pokerissimo negativo di fila. A proposito di Marina è stata definita la data, sede e orario della finale di Coppa Italia di Promozione. La finalissima in incontro unico tra Trodica e Marina si giocherà mercoledì 16 aprile alle ore 20:30 al Bianchellli di Senigallia. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno battuti i tiri di rigore.

Tornando al campionato in casa dell’Appignanese c’è una Vigor Castelfidardo - ormai fuori dai playoff - che vede la novità in panchina di mister Lorenzo Polzonetti dopo l’esonero di Malavenda. Biagio Nazzaro Chiaravalle in casa, contro la Pergolese che in settimana ha cambiato mister (oggi esordio di Roberto Rossi), alla ricerca del punto che significherebbe salvezza per la squadra di Fenucci. Punti salvezza che servono anche al Sassoferrato Genga che ospita un Lunano in serie positiva da dodici partite. Barbara Monserra all’assalto disperato del Villa San Martino sperando di evitare la retrocessione diretta.

PROMOZIONE (girone A), 29esima giornata. Oggi (ore 16): Appignanese-Vigor Castelfidardo, Biagio Nazzaro-Pergolese, Barbara Monserra-Villa San Martino, Moie Vallesina-Marina, Sant’Orso-Gabicce Gradara, Sassoferrato Genga-Lunano, Fermignanese-Jesina, Vismara-Tavullia Valfoglia.

Classifica: Jesina 58; Fermignanese 57; Vismara 48; Marina 46; Villa San Martino 42; Moie Vallesina 41; Gabicce Gradara 40; Tavullia Valfoglia e Vigor Castelfidardo 39; Lunano 37; Biagio Nazzaro 36; Sant’Orso 33; Pergolese 32; Sassoferrato Genga 24; Barbara Monserra 19; Appignanese 15.

Prossimo turno: Gabicce Gradara-Fermignanese, Jesina-Moie Vallesina, Lunano-Sant’Orso, Marina-Appignanese, Pergolese-Sassoferrato Genga, Tavullia Vafoglia-Biagio Nazzaro, Villa San Martino-Vismara, Vigor Castelfidardo-Barbara Monserra.