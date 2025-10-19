Promozione. Il Ponsacco fa pari

CASTELFIORENTINO UNITED0MOBILIERI PONSACCO0

CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Ballerini, Razzanelli, Chiti, Mancini M., Maltinti (46’ Lotti), Locci, Cenci, Alesso (77’ Boumarouan), Bagnoli, Corsi (67’ Cartocci). All. Dell’Agnello.

MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Gemignani, Papini (67’ Bracci), Marinari, Aliotta, Mancini L., Marrocco (67’ Pisani), Niccolai (85’ Kapllani), Taraj, Ficarra (67’ Rigirozzo), Sciapi. All.:Polzella.

Arbitro: Venuti del Valdarno.Note: Ammoniti Cartocci (C) e Rigirozzo (M).

CASTELFIORENTINO – Finisce a reti bianche l’anticipo della sesta giornata del girone B di Promozione al Neri di Castelfiorentino, tra i gialloblù locali e il Mobilieri Ponsacco degli ex Ficarra, Gemignani, Marinari e Sciapi. Una partita in cui è mancato solo il gol, perché per il resto è stato molto bella e tirata tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Un pari quindi giusto per quanto visto in campo, con entrambe le formazioni che hanno avuto delle buone occasioni per passare in vantaggio.