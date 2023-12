Promozione in campo alle 14.30. Settimello e Dicomano, a voi. Antella-Affrico: incrocio da brividi

In Promozione si giocano le partite della 14’ giornata del girone A e quelle della 12ª dei gironi B e C. Questo le gare in programma alle 14,30. Riposa Larcianese. Girone A

Settimello-A.G. Dicomano (arbitro Rosini di Siena). Si gioca al Puskàs con i locali privi di Ussia, Dicomano senza Bertini, Carnevale e Vestri.

Luco-Viaccia (arbitro Castorina di Lucca). Bellini sarà privo di Cirillo e Marucelli squalificati, in uscita il centrocampista Bartolacci.

San Piero a Sieve-Cerretese (arbitro Marino di Pisa). Assenti Barzagli e Lukolic, prelevato dall’Affrico il centrocampista Niccolò Delli Navelli.

Girone B

C.S. Lebowski-Urbino Taccola (arbitro Gallà di Pistoia). Assenti Calbi e Celentano, prelevato dall’Affrico il portiere Lorenzo Targioni (2004).

Porta Romana-Sant’Andrea (arbitro Bianchini di Siena). Contro il fanalino di coda i tre punti sono d’obbligo. Assente Spinelli.

Sestese-Atl. Piombino (arbitro Lisi di Empoli). Polloni non avrà tre pilastri: Bandinelli, Capetta e Torrente; Belli è pronto a fare la sua parte.

Girone C

Antella-Affrico (arbitro Buchignani di Livorno). Per la capolista Affrico è una trasferta a rischio contro un’Antella che in casa non concede quasi nulla.

Fiesole-Grassina (arbitro Magherini di Prato). Una sfida da due volti: il Fiesole mira a uscire dalla zona a rischio, il Grassina privo di Dini e Fabiani punta a salire in vetta alla classifica.

M.M. Subbiano-Settignanese (arbitro Pianigiani di Siena). Per questa trasferta Milanesi può contare su Silli tornato a disposizione.

G. Pul.