Promozione, intanto i portuali tesserano l’attaccante matteo forabosco delle giovanili dell’atalanta. La Biagio ai quarti di Coppa Italia: adesso c’è l’ostacolo Moie Vallesina

La Biagio Nazzaro conquista i quarti di finale di Coppa Italia di Promozione (affronterà il Moie Vallesina che martedì ha eliminato l’Osimo Stazione). I rossoblu - che nella ripresa hanno schierato ben otto ti ragazzi nati dopo il 2001 con tanto di ottimo esordio dei vari Gagliardi, Bocchini e Ludovico - eliminano il Marina.

Dopo l’1-1 dell’andata la Biagio mercoledì vince 2-0 il ritorno degli ottavi con un gol per tempo: il primo di Borocci, il raddoppio invece è opera di Pieralisi. Coppari poi colpisce anche una traversa. Nelle altre sfide proseguono il cammino in Coppa il Valfoglia, Pergolese, Matelica, Potenza Picena e Atletico Centobuchi, mentre si giocherà solo l’8 novembre il ritorno tra Porto Sant’Elpidio ed Elpidiense Cascinare (2-1 all’andata). PORTUALI. Un volto nuovo nei Portuali Ancona che guidano il girone A di Promozione assieme alla Fermignanese. La società dorica tessera Matteo Forabosco, attaccante tecnico e veloce che può giocare anche sulla trequarti. Forabosco, classe 1994, può vantare anche esperienze con l’Alma Juventus Fano in Lega Pro dove ha collezionato una ventina di presenze oltre che aver vestito la casacca dell’Atalanta nelle giovanili.