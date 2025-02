Promozione Jesina d’assalto con il Barbara

Incroci anconetani nel girone A di Promozione per le prime due della classe, Fermignanese e Jesina. Oggi inizia la capolista. La formazione di Pazzaglia ospita un Sassoferrato Genga che in trasferta in questa stagione non ha mai vinto raccogliendo solo due pareggi. Oggi servirà l’impresa alla squadra di Gobbi al comunale di Fermignano.

Punti playoff in palio al Simoncelli di Marina di Montemarciano visto che si sfidano quarta contro terza in classifica divise da un solo punto. Con il Marina che cercherà il sorpasso visto che nell’ultimo periodo il Vismara sembra aver perso un po’ di quella brillantezza che l’ha accompagnato nelle prime sedici giornate dove non aveva conosciuto sconfitta. Nelle ultime quattro partite per il Vismara sono arrivati tre ko, l’ultimo una settimana fa casalingo contro il Moie Vallesina. Quest’ultimo è attesa oggi dal derby casalingo contro la Biagio Nazzaro Chiaravalle. Un Moie arrivato ad appena due punti dai playoff, mentre la Biagio Nazzaro in questo girone di ritorno non è riuscito ancora a vincere conquistando solamente tre punti e tutti casalinghi in cinque partite. Domani in programma tre partite.

La Jesina tornerà a giocare in casa, in quel Carotti dove due settimane fa ha rifilato un poker di reti alla Biagio Nazzaro. Domani i leoncelli riceveranno un Barbara Monserra in crisi di gol e di risultati visto che è reduce da sette sconfitte di fila realizzando una sola rete. Domani in campo anche la Vigor Castelfidardo che cercherà il riscatto (dopo il ko interno contro la Jesina) a Gabicce Mare in uno scontro diretto visto che le due squadre sono appaiate in classifica assieme al Tavullia Valfoglia. Il programma.

PROMOZIONE (girone A), 21esima giornata (ore 15). Oggi: Marina-Vismara, Moie Vallesina-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Lunano-Villa San Martino, Sant’Orso-Appignanese, Fermignanese-Sassoferrato Genga. Domani: Gabicce Gradara-Vigor Castelfidardo, Jesina-Barbara Monserra, Pergolese-Tavullia Valfoglia.

Classifica: Fermignanese 42; Jesina 38; Vismara 35; Marina 34; Villa San Martino 31; Tavullia Valfoglia, Vigor Castelfidardo e Gabicce Gradara 30; Moie Vallesina 29; Pergolese 27; Biagio Nazzaro 26; Lunano 21; Sant’Orso 19; Sassoferrato Genga 16; Barbara Monserra 15; Appignanese 10.

Prossimo turno: Appignanese-Lunano, Barbara Monserra-Fermignanese, Biagio Nazzaro-Sassoferrato Genga, Pergolese-Gabicce Gradara, Tavullia Valfoglia-Jesina, Villa San Martino-Marina, Vigor Castelfidardo-Moie Vallesina, Vismara-Sant’Orso.