Promozione, la squadra di Malavenda oggi in casa della capolista. Il Marina insegue e spera. Vigor Castelfidardo, sfida al top

Vigor Castelfidardo all’esame di maturità. La formazione allenata da Malavenda oggi salirà a Fermignano, in casa della capolista che avrà il dente avvelenato dopo la sconfitta sul campo del Villa San Martino. Ma i fidardensi vogliono tenersi stretto quel quarto posto conquistato nell’ultima giornata. La Vigor potrebbe fare un favore anche alla Jesina, vice capolista, che già conoscerà il risultato della Fermignanese, perché i leoncelli scenderanno in campo solo domani, in casa, contro la Pergolese. I leoncelli nell’ultimo turno hanno portato a -3 il ritardo dalla vetta anche se non riusciti a fare meglio di un pareggio sul campo del Lunano. Chi va alla grande in campionato è il Marina che oggi andrà all’assalto del Tavullia Valfoglia, a caccia della settima vittoria consecutiva e dopo il pareggio infrasettimanale nella semifinale di andata della Coppa Italia di Promozione a Fano contro il S.Orso terminata senza reti. In casa torna a giocare anche il Moie Vallesina che avrà un cliente scomodo come il Villa San Martino che nell’ultima giornata ha superato la Fermignanese. Sempre oggi in campo il Sassoferrato Genga che ospita il Vismara, con la formazione di Gobbi che cercherà il terzo risultato utile consecutivo dopo le due vittorie conquistate nelle ultime due giornate. Il Barbara Monserra, con in panchina Giovannino Mattioli, sale invece al Montesi di Fano per sfidare il Sant’Orso. Domani, oltre alla Jesina, scenderà in campo la Biagio Nazzaro Chiaravalle che riceverà l’Appignanese per una sfida da vincere a tutti i costi per la formazione guidata da Fenucci. Il programma. PROMOZIONE (girone A), 25esima giornata (ore 15). Oggi: Marina-Tavullia Valfoglia, Moie Vallesina-Villa San Martino, Sant’Orso-Barbara Monserra, Sassoferrato Genga-Vismara, Fermignanese-Vigor Castelfidardo. Domani: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Appignanese, Gabicce Gradara-Lunano, Jesina-Pergolese. Classifica: Fermignanese 51; Jesina 48; Marina 46; Vigor Castelfidardo 37; Vismara 36; Villa San Martino e Moie Vallesina 34; Gabicce Gradara 33; Tavullia Valfoglia 32; Pergolese, Biagio Nazzaro e Lunano 31; Sant’Orso 26; Sassoferrato Genga 22; Barbara Monserra 16; Appignanese 10. Prossimo turno: Appignanese-Jesina, Barbara Monserra-Vismara, Gabicce Gradara-Marina, Lunano-Moie Vallesina, Pergolese-Fermignanese, Tavullia Valfoglia-Sant’Orso, Villa San Martino-Sassoferrato Genga, Vigor Castelfidardo-Biagio Nazzaro Chiaravalle.