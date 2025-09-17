Promozione, l’analisi del campionato. Bene Portuali e Moie

Primi squilli vincenti dei Portuali Ancona e del Moie Vallesina in campionato (Promozione, girone A). Alla seconda giornata arriva la prima vittoria per le due formazioni che iniziano con il piede giusto il cammino casalingo.

I Portuali fanno meglio che in Coppa Italia contro la Vigor Castelfidardo (oggi le due squadre si ritrovano di fronte per il ritorno della competizione tricolore) e con i gol di Sbarbati e Mascambruni si prendono i primi tre punti in campionato. Sbarbati si conferma il valore aggiunto nei dorici, un po’ come Pieralisi nel Moie Vallesina, autore di una doppietta e protagonista del successo della formazione di mister Rossi contro l’Ostra.

Quest’ultima brilla come contro il Fano una settimana prima, ma non riesce a muovere la classifica dopo essere passata per due volte in vantaggio. Nel Moie oltre alla garanzia Pieralisi spicca nel tabellino dei marcatori il baby Lorenzetti, classe 2008, al quale bastano cinque minuti nel secondo tempo per gonfiare la rete dopo essere partito dalla panchina. Frena invece la Castelfrettese che manca per un soffio la seconda vittoria di fila raggiunta proprio in extremis dalla Montemarcianese che festeggia in casa il primo punto della sua storia. Un punto lo strappa anche la Biagio Nazzaro Chiaravalle a Pergola, cogliendo così il primo risultato utile in campionato. Intanto la classifica del girone A è consegnata a punteggio pieno da due formazioni: Vismara e Alma Fano con sei punti. Chiudono senza punti Ostra e Tavullia Valfogllia.