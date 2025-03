Promozione, lotta per la vetta. La Jesina ci crede, al "Carotti» sabato arriverà il Marina

Fermignanese e Jesina proseguono di pari passo, con il distacco sempre di un punto e un’altra giornata messa alle spalle. Ora ne mancano tre alla fine della stagione regolare con lo scontro diretto in programma fra due giornate.

Una vittoria in rimonta per i leoncelli, in casa, contro il Gabicce Gradara grazie alle reti di Paradisi e Russo. "E’ stata una vittoria meritata alla fine di una buona partita - commenta Omiccioli, allenatore della Jesina -. Abbiamo subito lo svantaggio nell’unica occasione che hanno avuto su palla da fermo. E’ stata una partita bloccata perché in queste ultime giornate i punti in palio sono pesanti. C’è timore. Poi nel secondo tempo visto lo svantaggio abbiamo dovuto cambiare marcia per forza".

Adesso un’altra giornata prima dello scontro diretto. La Jesina affronterà la seconda partita consecutiva in casa. Al Carotti, si giocherà sabato, arriverà il Marina. La Fermignanese invece è attesa dall’ostica trasferta sul campo del Lunano per una sfida che all’andata finì in parità.

Una lotta a due per la vittoria del girone A di Promozione visto che la terza, il Marina, nelle ultime tre giornate non ha conquistato neanche un punto. Crisi in campionato per la squadra di Profili (in Coppa invece è approdata in finale) che perde in casa contro il Lunano rischiando anche di perdere anche il terzo posto con il Vismara - vittorioso su un’Appignanese che sabato ha salutato la categoria - arrivato solo a un punto.

E’ stato un sabato con una sola vittoria per le nostre squadre. Colta dal Moie Vallesina che torna al successo con due gol rifilati alla Pergolese. Non si fanno male Sassoferrato Genga e Vigor Castelfidardo che pareggiano muovendo la classifica. La domenica oltre al successo della Jesina regala anche quello del Barbara Monserra nel derby di Chiaravalle.