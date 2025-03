PROMOZIONE, L’ULTIMA GIORNATA. La Jesina a un punto dalla vetta. Il Marina ancora in zona playoff

Ancora una giornata favorevole per la Jesina, ancor di più di quella passata. perché nel turno precedente la squadra di Omiccioli aveva guadagnato solo un punto rispetto alla capolista Fermignanese, mentre nel fine settimana i biancorossi ne hanno presi due arrivando a un solo punto dal tanto agognato primo posto. Sabato la Vigor Castelfidardo e i legni hanno imposto lo 0-0 alla Fermignanese, domenica invece la Jesina ha avuto la meglio della Pergolese grazie al gol del solito Cordella arrivato a quota 14 centri, in testa alla classifica dei marcatori assieme a Pierandrei del Marina. Anche se la serie di risultati positivi della squadra jesina sembra non far cambiare idea agli ultras leoncelli che dimostrano coerenza nel non seguire la squadra. "Dopo 4 vittorie tornano tutti ma siete ancora sicuri?" recita uno striscione esposto un paio di giorni fa. Al terzo posto c’è il Marina, caduto un po’ a sorpresa, in casa, contro il Tavullia Valfoglia, subendo tre gol reti in una sola partita, mentre nelle precedenti cinque la porta della squadra di profili era rimasta inviolata. Prezioso il pareggio della Vigor Castelfidardo anche se la squadra di Malavenda perde una posizione in classifica, quinta. Il Vismara corsaro a Sassoferrato che risale al quarto posto. Marcia indietro per il Moie Vallesina che invece di accorciare sulla zona playoff si arrende in casa a un Villa San Martino in splendida forma. Ora la squadra di Rossi vede lontana la quinta posizione quattro lunghezze. Non riesce a vincere la Biagio Nazzaro che non va oltre il pareggio contro l’ultima della classe, l’Appignanese, facendosi prima rimontare e sprecando poi in pieno recupero la possibilità della vittoria fallendo un rigore. Fallisce l’occasione il Barbara Monserra di tornare a muovere la classifica scivolando sul campo del S.Orso ed è così amaro l’esordio del tecnico Giovannino Mattioli.