PROMOZIONE. Porta Romana, è l’ora di ripartire. Grassina, voglia di colpaccio a Montalcino Oggi si giocano le partite della 12a giornata (girone A) e della 10a giornata (gironi B e C) della Promozione. I risultati degli anticipi di ieri sono stati: Pieve Fosciana-Dicomano (0-1), Viareggio-Lunigiana (2-1), Atl.Maremma-Urbino Taccola (1-0) e Lebowski-InvictaSauro (1-1). Assenze e dubbi per le squadre in campo.