Pronti per una panchina. Spalletti, Mancini e soci in attesa della rivincita

Gli ultimi a trovare una nuova panchina, solo pochi giorni fa, sono stati Fabio Cannavaro (nuovo ct dell’Uzbekistan, ottimo esordio con il 2-0 al Kuwait) e Sergio Conceição (ha accettato la proposta degli arabi dell’Al-Ittihad), ma sono in tanti gli allenatori pronti a tornare. Alcuni di grandissima esperienza, altri considerati “emergenti“, più un buon numero di discreti “mestieranti“ che scalpitano col cellulare acceso h24. Del resto da sempre i mesi di ottobre e novembre sono i più “caldi“, dove capita che i progetti iniziali di qualche club siano messi in discussione. Persino i “bookmaker“ hanno stilato possibili percentuali di esoneri: a rischio, nonostante il pareggio carico di rimpianti in casa della Lazio, c’è Marco Baroni del Torino, su cui aleggia da alcune settimane l’ombra di Daniele De Rossi, nel frattempo svincolatosi dalla Roma.

Traballa anche la panchina di Stefano Pioli che ha Firenze ha cominciato maluccio, al punto che potrebbe essere decisiva la prossima sfida in programma contro il suo ex Milan. E stesso discorso vale per Alberto Gilardino che alla guida del neopromosso Pisa non ha ancora ottenuto vittorie in serie A a differenza di Eusebio Di Francesco che raccogliendo 4 punti nelle due ultime partite col Lecce ha rafforzato la propria posizione. Tornando a De Rossi, non è stato accostato solo ai granata e ai nerazzurri toscani, ma pure al Genoa e al Parma viste le difficoltà incontrate da Vieira e Cuesta nell’avvio di stagione.

Se quello dell’ex tecnico della Roma (con esperienze anche nello staff azzurro) è fra i nomi più gettonati per un rientro imminente, ce ne sono altri in attesa dell’occasione giusta. Su tutti gli ex ct della nazionale (prima dell’avvento di Rino Gattuso), Luciano Spalletti e Roberto Mancini, che dopo un’estate complicata (l’esonero del toscano, il timido “corteggiamento“ della Juventus per il marchigiano) cercano una rivincita. Magari in un club di serie A all’altezza dei rispettivi curriculum. Tra le “big“ per entrambi proprio la Vecchia Signora potrebbe essere una destinazione se Igor Tudor (che a giugno non era la prima “scelta“) andasse in difficoltà. E già non mancano i primi mugugni. In realtà ai bianconeri è stato accostato anche il nome di Raffaele Palladino (a Torino è già stato da calciatore), rimasto a spasso dopo la rottura “traumatica“ con la Fiorentina. A proposito dei viola: proprio il nome di Spalletti, che in estate ha rifiutato l’Arabia, tornerebbe d’attualità nel caso in cui Pioli non riuscisse ad invertire la tendenza negativa. Da anni l’uomo di Certaldo è il grande sogno della tifoseria.

Cerca un rilancio dopo il flop della passata stagione Thiago Motta. La sua idea di calcio resta nonostante l’esperienza negativa alla Juventus (1,79 la sua media punti), tant’è che a giugno anche l’Atalanta ci aveva fatto un pensierino dopo l’addio di Gian Piero Gasperini (l’italo-brasiliano conosce bene i metodi dell’attuale tecnico della Roma).

Fra i “top“ europei ci sono tecnici molto noti senza squadra: a cominciare da Erik Ten Hag, la cui esperienza al Bayer Leverkusen è durata appena tre partite prima dell’esonero. E poi Zinedine Zidane: fermo dal 2021 (quando diede l’addio al Real Madrid per la seconda volta) ma periodicamente accostato a Bayern Monaco e Juventus. Quindi lo spagnolo Xavi (che ha divorziato nel 2024 dal Barcellona), l’olandese Mark Van Bommel (Ibrahimovic lo avrebbe voluto al Milan dopo la rottura con l’Anversa), fino a Gareth Southgate che nel luglio 2024 ha chiuso la sua lunga esperienza con l’Inghilterra (oggi è osservatore tecnico per l’Uefa).

Tornando a casa nostra in attesa di una chiamata anche allenatori dal passato nobile come Walter Mazzarri e Marco Giampaolo. Ma pure Alessandro Nesta (ex Monza), Roberto D’Aversa (ex Empoli), Paolo Vanoli (ex Torino), Fabio Pecchia (ex Parma), senza dimenticare Davide Ballardini, Leonardo Semplici, Moreno Longo, Beppe Iachini, Luca Gotti, Gabriele Cioffi, Aurelio Andreazzoli, Alessio Dionisi ed Eugenio Corini.