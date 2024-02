Prossimo turno. Domani sera il match a Palermo

TERNI - Niente giornata di riposo, ieri, per le fere che dopo il confronto casalingo con il Lecco hanno ripreso a lavorare la mattina in vista del turno infrasettimanale di campionato in programma domani (ore 20.30) in cui saranno impegnate nella difficile trasferta a Palermo. L’allenamento si è svolto a porte chiuse al "Taddei" dove la squadra tornerà stamattina per la rifinitura. La partenza per la Sicilia è prevista nel pomeriggio, e i rossoverdi faranno ritorno a Terni mercoledì mattina per poi ricominciare ad allenarsi sul sintetico dell’antistadio al fine di iniziare la preparazione al confronto casalingo col Parma di sabato prossimo (ore 14). Contro il Palermo il tecnico Roberto Breda dovrà continuare a fare a meno del difensore Ange N’Guessan, dei centrocampisti Federico Viviani e Costantino Favasuli, e dell’attaccante Jan Zuberek. Oggi, alle ore 19.00, scade il termine per l’acquisto dei biglietti riservati ai tifosi della Ternana nel settore ospiti del "Renzo Barbera". Il costo del singolo tagliando è di 18 euro, esclusi i diritti. I biglietti si possono acquistare online al sito http://tinyurl.com/77n3ztpa oppure presso i rivenditori autorizzati VivaTicket.