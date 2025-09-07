Protagonisti. Megelaitis: "Ringrazio Perugia per la fiducia. Altre offerte? Ai biancorossi non potevo dire di no»

Megelaitis è arrivato poche ore prima del match, dopo la rescissione dal Rimini. Cangelosi lo ha lanciato nella mischia subito.

"Sono contento perchè sono riuscito a liberarmi da una situazione disastrosa di Rimini e sono tornato in campo. La situazione era disastrosa e mi dispiace per i ragazzi che sono rimasti lì, non so come fanno, queste cose non dovrebbero mai succedere, non ci dormivo la notte, non si capiva niente. Non ci si poteva nemmeno allenare.

La scelta di Perugia? "Prima di tutto per il direttore Meluso che avevo avuto in passato e mi ero trovato bene, poi per la piazza importante – racconta il difensore biancorossi – . Cangelosi mi ha ringraziato per la disponibilità in più ruoli e la prestazione? Bisogna essere professionisti, io ringrazio lui per la fiducia. Il mercato degli svincolati è particolare, avevo altre opzioni, potevo tornare anche qui a Gubbio ma senza nulla togliere al Gubbio, Perugia non si può rifiutare".

Un jolly prezioso. "Nasco mediano, l’anno scorso mi sono trovato benissimo da braccetto e così ora lo preferisco".

La partita secondo il difensore. "Il primo tempo è stato un po’ confusionario ma poi abbiamo fatto meglio, peccato non essere riusciti a mantenere il vantaggio. Cercava molto la profondità, sono bene organizzati e sanno cosa devono fare".