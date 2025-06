Proteste contro la fusione tra Marina e Montemarciano: tifoserie in rivolta

Marina e Montemarciano, così vicine, ma allo stesso tempo così distanti. Entrambe con una propria identità e con una storia importante e dignitosa che oggi le tifoserie rivendicano.

Le voci su una possibile fusione hanno scatenato gli animi e le proteste: parte degli appassionati vicini al Marina hanno ufficialmente comunicato il proprio dissenso in merito all’ operazione che porterebbe ad una fusione con il Montemarciano.

"Il Marina Calcio non esiste più – fanno sapere i tifosi –. E se è vero che il calcio, come lo sport in generale, è in grado di unire più persone, che sia un popolo o un paese di 3000 anime, sappiate che voi, componenti di quella che era la nostra società, avete cancellato 55 anni di storia – continuano –. Non si può parlare di ‘fusione’ quando il nome del quartiere scompare completamente, o quando viene dato peso solo alla parola di una delle due tifoserie in questione. Dietro uno striscione ci sono sempre delle anime che fanno sacrifici per seguire la squadra, che siano 50 o 5 persone. Rimarremo con i ricordi di aver unito un intero paese a Senigallia per la finale di Coppa di quest’anno, di aver espugnato un tempio come il Del Conero di Ancona, di esserci confrontati con realtà come la stessa Ancona, Jesi, Macerata, Senigallia e Fabriano solo per citarne alcune. Ricordi che purtroppo resteranno tali. Avrete guadagnato soldi, strutture, dirigenti, ma sappiate che avete perso parecchie anime innamorate di quella che è, anzi era, la nostra maglia".

Se la fusione tra Marina e Montemarciano andasse in porto, la neonata società si troverebbe senza una fetta importante di pubblico. A Montemarciano la situazione non è certo migliore: i tifosi del gruppo organizzato Old Block hanno addirittura comunicato il proprio scioglimento.

Negli ultimi 13 anni gli Old Block hanno seguito il Montemarciano in lungo e in largo, in casa e nelle varie trasferte regionali, ora però qualcosa si è rotto.

"Una scelta difficile e dolorosa, ma inevitabile non avendo più una squadra da sostenere - dicono i rappresentanti del gruppo attraverso una nota -. In questi anni di passione, abbiamo costruito un’identità forte, portando sempre più persone allo stadio… In momenti del genere però, servono coerenza e fierezza, quindi preferiamo chiudere a testa alta".

La forte presa di posizione dei tifosi del "Monte" e del Marina cambierà il corso degli eventi? Al momento no, ma le prossime settimane potrebbero regalare dei colpi di scena.

Nicolò Scocchera