Qualificazioni a Euro 2025, la punta del Leeds ci salva a tempo scaduto contro l’Irlanda. Consolidato il primo posto nel girone. Doppio Gnonto, punto Under 21 al fotofinish

IRLANDA

2

ITALIA

2

IRLANDA (3-4-1-2): Keeley 6; Grehan 6, Lawal 5.5, Garcia MacNulty 6.5; Curtis 5.5, Healy 6, Adeeko 6, Roughan 6.5 (46’st Adaramola sv); Phillips 7; Armstrong 7 (38’st Kenny sv), Emakhu 5.5 (49’st Murphy sv). Ct: Crawford 6.5.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches 6; Zanotti 6, Coppola 5.5, Pirola 5, Calafiori 5.5 (39’st Turricchia sv); Bove 5.5, Prati 5, Ndour 5.5 (11’st Koleosho 6); Fabbian 5.5 (31’st Ambrosino 6); Esposito 5 (1’st Casadei 5.5), Gnonto 7. Ct: Nunziata 5.5.

Arbitro: Tschudi (Svizzera) 5.5.

Reti: 31’pt Phillips, 46’pt (rig) e 51’st Gnonto, 3’st Armstrong.

Note: ammoniti Coppola, Ndour, Emakhu, Lawal, Roughan, Keeley, Calafiori, Zanotti, Gnonto

Oltre i novanta minuti di lotta c’è il colpo di testa di Gnonto. Lo specchio di un’Italia under 21 mai doma, praticamente sotto a inseguire per tutta la partita contro l’Irlanda. Pareggio a tempo scaduto (95’), un punto, preziosissimo per le qualificazioni a Euro 2025, che ci fa restare in vetta di un punto, proprio davanti all’Irlanda e alla Norvegia (-2). Padroni di casa davanti al 31’, sfruttando una lacuna difensiva degli azzurri. Passan poco più di 10 minuti, e arriva un fallo di mano in area irlandese: l’arbitro indica il dischetto. Un rigore che Gnonto trasforma spiazzando il portiere. Dopo essere andate a riposo sul pareggio l’Italia subisce il ritorno dell’Irlanda, per un nuovo errore difensivo degli azzurri. Da quel momento è un assedio, fino a quando, al 95’, arriva il colpo di testa della punta azzurra, deviato dalla difesa che ci regala l’insperato pareggio.