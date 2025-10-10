Europei Under 21, oggi c’è Italia-Svezia: probabili formazioni. In attacco Baldini lancia Camarda

Cesena, 10 ottobre 2025 – Ripartirà dallo stadio Dino Manuzzi – Orogel Stadium di Cesena il cammino alle qualificazioni ai prossimi Europei Under 21 dell’Italia di Silvio Baldini che, dopo i successi ottenuti a settembre contro Macedonia del Nord e Montenegro, valsi il primo posto del gruppo A in coabitazione con la Spagna, affronterà quest’oggi alle 18.15 la Svezia (diretta tv in esclusiva su Rai 2 e streaming su Rai Play). Una squadra affamata è quella che ha chiesto il CT Baldini nella conferenza di presentazione delle sfide contro Svezia e Armenia: “Contro la Macedonia è stato bello riuscire a portare a casa la vittoria anche se in inferiorità numerica e adesso è stato bello rivedersi dopo qualche settimana ma adesso sappiamo che ci sono altre due partite importanti per il cammino delle qualificazioni agli Europei e dovremo essere ancora più affamati e convinti dei nostri mezzi, anche perché arriviamo alla partita con i ragazzi che hanno già giocato diverse partite e hanno una condizione migliore rispetto a settembre. Alcune delle nostre prossime avversarie, soprattutto Svezia e Polonia (contro cui l’Italia giocherà a novembre), sono tra le squadre più attrezzate, anche se poi adesso squadre materasso non esistono”.

Sui singoli e sul morale: “Da quando siamo partiti all’inizio, giocatori come Bartesaghi e Palestra non erano titolari nel Milan e nel Cagliari come poi lo sono diventati e questo aumenta anche la nostra autostima e la consapevolezza di andarci a giocare le partite con un gruppo di giocatori validi. Ti dà entusiasmo e fiducia”. Elogi anche per Francesco Camarda: “È un talento, un giocatore che negli ultimi sedici metri vede molto bene la porta. L’altra volta non ha potuto rispondere alla convocazione per una commozione cerebrale, ma mi ha subito chiamato sperando di avere un’altra possibilità. Quando un ragazzo si presenta in questo modo, nulla è impossibile. Deve solo fare il suo percorso e dimostrare a tutti che abbiamo trovato un giocatore importante”. Per il CT azzurro l’abbondanza non mancherà: “la più grande difficoltà sarà decidere chi lasciare in tribuna, una grande ingiustizia perché nessuno la merita. Quando ci sono ragazzi così disponibili ci si sente in imbarazzo, ma avremo due partite e ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti.

Le probabili formazioni

Il CT azzurro dovrebbe puntare su un 4-3-3 a trazione offensiva con Motta tra i pali, protetto da un quartetto di difesa formato dai due esterni Palestra e Bartesaghi e la coppia di centrali Marianucci-Idrissi. Il prescelto in reagia dovrebbe essere Lipani, affiancato dalle mezzali Ndour e Pisilli. Davanti, infine, il tridente d’attacco composto da Pafundi, Camarda e Koleosho.

Italia Under 21 (4-3-3): Motta; Palestra, Marianucci, Idrissi, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Camarda, Koleosho. All. Baldini. Svezia Under 21 (4-3-3): Bishesari; Antwi, Kurtulus, Zatterstrom, Perez Vinlof; Bjorklund, Karlsson, Swedberg; Nijie, Omorowa, Sonko. Ct. Backstrom

Orari e dove vedere la gara

La gara Italia-Svezia Under 21, in programma a Cesena oggi venerdì 10 ottobre alle 18.15 e valida per i prossimi Europei di categoria, sarà trasmessa in esclusiva su Rai 2 e in streaming su sito e app di Rai Play.