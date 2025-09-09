Qualificazioni Europei Under 21: l'Italia piega 1-0 la Macedonia del Nord

Bitola (Macedonia del Nord), 9 settembre 2025 – Dopo il successo ottenuto in rimonta e all’ultimo respiro contro il Montenegro, l’Italia Under 21 ottiene la seconda vittoria consecutiva nelle qualificazioni agli Europei di categoria del 2027 piegando 1-0 la Macedonia del Nord. Agli azzurri, rimasti in inferiorità numerica per oltre un’ora per l’espulsione al 25’ di Moruzzi, è bastato il gol di destro al volo di Marianucci al 34’. Una rete che ha legittimato un primo tempo decisamente meglio interpretato dall’Italia, la quale poi nella ripresa ha accusato un calo fisiologico ma ha comunque avuto la forza mentale di resistere agli assalti di una macedonia del Nord che non è di fatto mai riuscita a rendersi concretamente pericolosa dalle parti di Motta.

Marianucci firma il vantaggio azzurro

L’Italia parte con il giusto approccio, tenendo alto il baricentro, giostrando bene il pallone e cercando di sfruttare la catena di sinistra con un Koleosho decisamente ispirato. Davanti, nel 4-3-3 azzurro, Raimondo appare un po’ troppo isolato e fatica a rendersi pericoloso con il suo gioco spalle alla porta. Vista la poca precisione vicino alla porta, quindi, concreti pericoli dalle parti di Vasilev non ne arrivano e al 25’ è l’Italia a rischiare di complicarsi la vita quando Moruzzi, già ammonito, si lascia scappare alle spalle Gashtarov ed è costretto ad usare le maniere forti per fermarlo, rimediando così il secondo cartellino giallop e lasciando di conseguenza l’Italia in dieci. Vista l’inferiorità numerica, Baldini al 29’ è sostanzialmente costretto a sacrificare Pafundi per inserire Idrissi e passare a un sostanziale 4-3-2. L’Italia è però brava ad attutire il colpo e al 34’ riesce a sbloccare la situazione sugli sviluppi di un calcio di punizione: sul piazzato battuto dalla trequarti, Ndour addomestica un pallone di testa e fa sponda per Marianucci che con un destro al volo insacca l’1-0 degli azzurri che poi nell’ultimo spicchio di primo tempo soffre un po’ l’intraprendenza macedone ma ha comunque la forza di portarsi il vantaggio negli spogliatoi.

Gli azzurri resistono all’intraprendenza macedone

Dopo l’intervallo, il CT azzurro Baldini scegli di giocarsi anche la carta Ekhator al posto di Raimondo per avere maggiore pericolosità davanti, mentre Stanikj sostituisce Zendelovski, già gravato di un’ammozione, con Elezi. È l’Italia a ripartire meglio e a sfiorare il 2-0 dopo pochissimi secondi con un malinteso tra Vasilev ed Angelov che rischia l’autorete con un retropassaggio che sfila sul fondo a pochi centimetri dal palo. Al 49’ ci prova anche Ndour con un colpo di testa che Vasilev neutralizza senza grossi problemi ma la Macedonia non resta a guardare e, approfittando di un fisiologico calo fisico degli azzurri, con il passare dei minuti riesce a guadagnare metri preziosi sul campo e provarci al 54’ con la botta dalla distanza di sinistro di Hamza, che Motta neutralizza soltanto in due tempi, mentre 2’ più tardi c’è spazio per le proteste macedoni per un tocco di mano in area apparentemente involontario di Idrissi che l’arbitro non ravvisa (il VAR non è presente alle qualificazioni europee). Non senza fatica, l’Italia, che non riesce più a controllare il possesso palla, resiste comunque agli assalti dei padroni di casa e nella mezz’ora finale, grazie anche all’ingresso in campo di Cherubini al posto di Koleosho, riesce a proteggere il preziosissimo secondo successo nel giro di pochissimi giorni dopo quello ottenuto allo scadere contro il Montenegro. Il tabellino: Macedonia del Nord Under 21 (3-5-2): Vasilev; Dailoski (dall’84’ Elmas), Meljichi, Djekov; Hamza, Angelov (dal 69’ Giorgevski), Zendelovski, Gashtarov, Danev; Trajkov, Nikolovski. All. Stanikj. Italia Under 21 (4-3-3): Motta; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli (dall’82’ Dagasso), Lipani, Ndour; Pafundi (dal 2’ Idrissi), Raimondo, Koleosho (dal 75’ Cherubini). All. Baldini. Marcatori: Marianucci (Italia 34’). Note – Ammonizioni: Zendelovski (Macedonia); Trajkov (Macedonia), Palestra (Italia), Djekov (Macedonia), Pisilli (Italia). Espulsioni: Moruzzi (Italia, doppio cartellino giallo)