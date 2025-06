Qualificazioni Mondiali 2026, Italia-Moldavia: probabili formazioni e orario tv

Reggio Emilia, 9 giugno 2025 - Italia-Moldavia non sarà una partita come tutte le altre della Nazionale. E non solo perché gli Azzurri devono necessariamente rialzare la testa dopo la batosta incassata in Norvegia all'esordio nel Gruppo I delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Ma anche perché allo Reggio Emilia andrà in scena l'ultima gara da commissario tecnico di Luciano Spalletti, esonerato dal presidente federale Gabriele Gravina. Il clima rischia quindi di essere surreale. "Non avevo intenzione di mollare, soprattutto quando le cose non vanno bene avrei preferito rimanere al mio posto e continuare a fare il mio lavoro. Però poi devo prendere atto, anche in virtù del buonissimo rapporto con il presidente, di quello che è stato il percorso, i risultati, la sua disponibilità nei miei confronti. Visto che questo ruolo l'ho interpretato come un servizio alla patria, è mia intenzione agevolare in ogni modo il futuro della Nazionale: contro la Moldavia sarò lì a fare l'allenatore, poi risolverò il contratto", ha detto il tecnico ex Roma, Inter e Napoli, che in vista della gara ha sottolineato: "Ho sempre sostenuto che i miei calciatori siano forti. Sotto la mia gestione, visto che i risultati sono questi, devo assumermi la responsabilità che ho: dalla Federazione ho ricevuto tutto il supporto per le scelte, ma non sono venuti i risultati. Vincere e convincere contro la Moldavia sarebbe importante per aprire nel miglior modo possibile il ciclo di chi verrà a sostituirmi. Dobbiamo giocare una partita degna del nome che portiamo e della maglia che indossiamo. Il carattere fa la differenza. Non voglio chiudere con la figura che si è fatta l'altra sera, ma con una bella vittoria, anche perché resto convinto che questi siano gli uomini giusti per andare al Mondiale, e mi aspetto che continuino a esserlo, perché vorrà dire che non ho sbagliato le scelte".

Il cammino della Moldavia nelle qualificazioni e i precedenti

Dopo le prime tre giornate del Gruppo I, la Moldavia è ancora inchiodata a quota zero, esattamente come l'Italia. Gli Azzurri però hanno disputato solo una sfida, mentre gli avversari due. Nel primo incontro, la selezione del commissario tecnico Serghei Clescenco è stata travolta sul campo amico dalla Norvegia, vittoriosa per 5-0. Di misura (2-3) invece il ko interno con l'Estonia. Questa sarà la sesta volta nella storia che Italia e Moldavia si affronteranno, con i nostri portacolori capaci sempre di ottenere il successo. L'ultimo risale al 2020, quando in amichevole arrivò un netto 6-0.

Le probabili formazioni

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui. Allenatore: Spalletti.

Moldavia (3-5-1-1): Avram; Posmac, Baboglo, Mudrac; Cojocaru, Caimacov, Rata, Ionita, Reabciuk; Motpan; Nicolaescu. Allenatore: Clescenco.

La classifica del Gruppo I

Norvegia 9; Israele 6; Estonia 3; Italia, Moldavia 0

Orario e dove vedere la sfida

Italia-Moldavia si disputa oggi, lunedì 9 giugno, con calcio d'avvio fissato alle 21. Il match sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Raiplay.

Leggi anche: Nazionale, toto Ct per il dopo Spalletti: Pioli e Ranieri i favoriti per la panchina azzurra