Qualificazioni mondiali, la situazione dell'Italia: si qualifica se...

Milano, 9 settembre 2025 - La rete di Tonali ha tolto le castagne dal fuoco per l'Italia contro Israele. Il pazzo 5-4 in favore degli Azzurri ha permesso loro di raggiungere al secondo posto del Gruppo I delle qualificazioni mondiali proprio la selezione battuta a Debrecen, in Ungheria. Adesso le due Nazionali sono appaiate in classifica a quota 9 punti, ma la differenza reti - che ricordiamo essere il fattore principale per determinare le posizioni in caso di arrivo a pari - premia in questo momento la compagine guidata da Gennaro Gattuso, che ha un gol di vantaggio (+5 contro +4). Peraltro, Donnarumma e compagni hanno una gara giocata in meno rispetto a Israele e il prossimo scontro diretto si giocherà in Italia.

Insomma, la strada verso la seconda piazza pare meno tortuosa di quanto non lo fosse prima del match di ieri. Ricordiamo che questa posizione vale la certezza di accedere ai playoff. Se invece gli Azzurri chiudessero da terzi del raggruppamento, allora dovrebbero aspettare i risultati delle altre colleghe europee per poter entrare nel lotto delle migliori quattro di Nations League non qualificate agli spareggi.

Primo posto ancora possibile

L'Italia però è obbligata a guardare anche chi ha davanti, ossia la Norvegia, che allo stato attuale volerebbe direttamente al Mondiale. L'inseguimento ad Haaland e soci è tuttavia complicato: i nostri portacolori hanno infatti 3 punti in meno in graduatoria e una differenza reti peggiore (+11 contro +5). Riprendere e sorpassare l'attuale capolista appare una missione al quanto difficile e per riuscire nell'impresa servirà sperare in un passo falso degli avversari mentre gli Azzurri non possono permettersi errori. A cominciare dal prossimo impegno, quello in trasferta sul campo dell'Estonia, dove i ragazzi di mister Gattuso dovranno cercare di segnare il più possibile. In caso di parità fra due squadre a livello di punti e di differenza reti, infatti, si guarderà al numero di gol fatti nel girone.

Il calendario dell'Italia

Estonia-Italia, 11 ottobre 2025

Italia-Israele, 14 ottobre 2025

Moldavia-Italia, 13 novembre 2025

Italia-Norvegia, 16 novembre 2025