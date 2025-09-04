Qualificazioni mondiali, la prima di Gattuso: “Emozionato? No, ho troppe responsabilità”

Bergamo, 4 settembre 2025 – La notte prima del grande debutto, alle 20,45 di venerdì contro l’Estonia nelle qualificazioni mondiali, forse sarà insonne per Gennaro Gattuso. “Non ho il tempo di emozionarmi, perché ho troppe responsabilità addosso e le sento tutte. Sicuramente ci sarà un po’ di emozione quando suonerà l’inno, vedendo anche mamma e papà in tribuna e pensando a mia sorella. Sono orgoglioso di essere qui, di questa grande possibilità che mi ha dato la nostra Federazione, il presidente Gravina e Buffon. Se dormirò stanotte? Se non dormirò sarà per i pensieri, sulle cose da fare in campo domani, ma non per l’emozione. Ho vestito 73 partite in maglia azzurra e assicuro che era più semplice preparare la partita da giocatore, eppure ero uno che sentiva le partite, ma da ct è molto diverso e molto più difficile”, ha spiegato il neo ct azzurro Gennaro Gattuso nella conferenza stampa della vigilia allo Stadium di Bergamo.

Nessuna anticipazione sulla formazione (“Non voglio relegare un vantaggio al mio collega estone”), il solito pragmatismo di Ringhio.

Pronto ad una battaglia, consapevole che sarà una battaglia.

“Non sarà una partita facile e lo sappiamo. L’Estonia se non la pressi bene arriva nei tuoi ultimi venti metri con grande facilità, dovremo pressarli bene, giocano di rimessa, difendono a 4 ma anche a 5, sono ben organizzati. Dovremo fare una partita importante, sbaglia chi pensa che sarà una passeggiata”.

Gattuso vuole un’Italia umile, come era lui in campo da giocatore, ma anche ambiziosa, persino arrogante: “Dovremo essere umili e arroganti, avere umiltà nell’essere un gruppo solido e ragionare con una testa sola e avere anche l’arroganza di tentare la giocata difficile quando serve. La differenza la farà il pensare con una testa, la fame e la voglia e il non regalare nulla: è questo che ho chiesto ai miei giocatori.”

Il ct vuole una squadra che giochi per vincere (“Quando indossi la maglia azzurra giochi sempre per vincere”) ma consapevole della difficoltà dell’avversario.

“Ci vuole equilibrio tattico e le cose fatte bene, perché le partite vanno giocate per novanta minuti, ormai le partite facili non esistono più e bisogna rispettare gli avversari, dovremo non essere frettolosi, non avere smania di mettere solo i cross e trovare la qualità delle giocate. Dobbiamo essere squadra. È la componente più importante, stare insieme, non mollare e nei momenti di difficoltà tirare fuori l'orgoglio. Fa parte del nostro dna", ha concluso Gattuso.