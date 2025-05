Dalle spese pazze al trionfo: quanto ha investito il Psg per vincere la Champions

Monaco di Baviera, 31 maggio 2025 – Il Psg vince la Champions con i giovani, ma sempre spendendo. E’ la sua prima e, dopo tanti sforzi, anche Nasser Al Khelaifi ha ottenuto quello che cercava. Il tutto non a prezzi di saldo, anzi. Le ultime annate sono state improntate sulle spese pazze, con tanti campioni di primo piano transitati ma che non erano riusciti a dare al proprietario il tanto ambito trofeo europeo. Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria, solo per citarne alcuni, tutti campionissimi che hanno fallito laddove Dembele, Barcola e Kvara sono riusciti ad arrivare a dama. Ma il fatto che non ci sia stato un nome di altissimo richiamo non deve trarre in inganno: le spese folli del Psg sono proseguite.

Ultimi anni senza risparmiare: mercato 2025/2026 da 200 milioni

Si spende, dai 50 milioni in su. Si potrebbe pensare a una Champions conquistata al risparmio per il Psg, ma non è così. Rispetto al passato, certamente, c’è stata una riduzione, ma parlare di mercato sostenibile no. Quello proprio no. Prelevato Kvara dal Napoli per 70 milioni, l’annata di calciomercato dei parigini si è chiusa con spese per 239 milioni di euro (dati Transfermarkt), con gli acquisti di Neves (60 milioni), Douè (50) e Pacho (40) tra i pezzi pregiati della stagione e solo in parte finanziati da Simons, ceduto a 50 milioni, e Ugarte, altrettanti. Il bilancio parla chiaro: 239 milioni investiti, 130 quelli incassati. In passato è andata anche peggio. L’anno scorso El Khelaifi ha speso per 454 milioni (Kolo Muani a 95, Ramos a 65 e Ugarte a 60), solo per citarne alcuni, ma ci sono stati anche Dembele a 50 e Barcola a 45, giusto per citare due protagonisti attuali, mentre in uscita gli incassi erano stati di 210 milioni, con Neymar capostipite a 90 milioni all’Al Hilal. Quella 2023/2024 è stata la stagione più costosa dell'epoca recente. In generale, tra i cinque acquisti più costosi della storia del Psg ce ne sono due tuttora in organico. Il più oneroso, manco a dirlo, è stato Neymar, acquistato dal Barcellona per una cifra totale di 220 milioni di euro, appena sopra a Mbappé (180 milioni) e Kolo Muani, oggi alla Juve in prestito (95 milioni, dati Transfermarkt). Poi, Khvicha Kvaratskhelia acquistato dal Napoli a 70, che precede la freccia marocchina Achraf Hakimi, prelevato dall’Inter per 68 milioni. In top ten c’è anche Joao Neves, perno della mediana e acquistato dal Benfica per 60 milioni, appena davanti a Ousmane Dembelé (50 mlioni dal Barcellona), con Douè tredicesimo acquisto più costoso con 50 milioni dal Rennes e Barcola sedicesimo per 45 milioni dal Lione. Insomma, il totale, secondo Transfermarkt, compone una rosa dal valore di 923 milioni di euro, settima tra le partecipanti in Champions dietro City (1.31 miliardi), Real Madrid (1.27 miliardi), Arsenal (1.13 miliardi), Barcellona (1 miliardo) e Liverpool (993 milioni di euro). La differenza con l’Inter, sempre secondo i dati Transfermarkt, è di circa 300 milioni (663 milioni il valore dei nerazzurri). Insomma, Al Khelaifi ha raggiunto il suo scopo, e sarà contento, ma a suon di milioni: dal 2018/2019 sono investiti 1.3 miliardi di euro sul mercato. Una Champions League abbastanza costosa…