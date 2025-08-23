Quei dribbling beffa alla carta d’identità

Storie di vecchio calcio, quando ancora non c’erano i social e declinare false generalità ti consentiva di farla franca. Il caso più eclatante è stato quello di Luciano-Eriberto ma non è l’unico.

Eriberto Conceicao da Silva arriva nell’estate 1998 a Bologna pagato 5 miliardi di lire. È un esterno di centrocampo diciannovenne, brasiliano, con tanta gamba, che il dg Oreste Cinquini compra dal Palmeiras. In rossoblù gioca due stagioni e i tifosi ricordano le sue sgroppate come i gol incredibilmente sbagliati ed i viali cittadini imboccati contromano di notte, con un tasso alcolemico non propriamente da atleta. A 21 anni va a Verona, all’inizio della saga del "miracolo Chievo" che sale in A per la prima volta nella sua storia ed arriva subito quinto a un punto dalla zona Champions, trascinato dalle ‘frecce nere’ sulle fasce: Eriberto a destra e Manfredini a sinistra.

Nell’estate del 2002 la Lazio di Cragnotti offre 18 milioni di euro per Eriberto che, quando pare tutto fatto e siamo a poche ore dalla presentazione, sparisce in Brasile. Si sprecano le illazioni, ma la verità è una sola. Il ragazzo non riesce più a tenersi dentro un segreto: non si chiama Eriberto ma Luciano Siqueira de Oliveira, non è nato il 21 gennaio 1979 ma il 3 dicembre 1975, tre anni e quarantanove giorni prima.

Nel 1996 un faccendiere di Rio gli propone un cambio di identità e di età anagrafica per provare a farlo ingaggiare da una squadra professionistica. Lui accetta perché è povero e vuole sfondare nel calcio. La "confessione" è del 21 agosto 2002 e scuote il calcio perché le identità taroccate di giovani calciatori extracomunitari abbondano. Luciano viene squalificato sei mesi, poi torna e veste la maglia dell’Inter dove totalizza solo 5 presenze. Ora vive in Brasile. Torniamo indietro.

Nell’estate 1988 la Fiorentina cerca il centravanti che sostituirà Ramon Diaz. In squadra ci sono già Roby Baggio, un giovane che scalpita come Borgonovo oltre al vecchio bucaniere Roberto Pruzzo. Erikson vuole un altro attaccante e la società gigliata fa arrivare in Italia l’uruguagio Diego Aguirre del Peñarol che ha appena vinto la Libertadores. In un’amichevole tra il Forte dei Marmi e la Primavera della Fiorentina i giovani viola schierano (almeno così è scritto nelle note) Massimo Paganin che poi giocherà da difensore nell’Inter e nel Bologna e adesso è commentatore tv. In realtà con il suo numero di maglia gioca Aguirre. Il provino non è convincente e ne viene organizzato un altro in Lunigiana, sempre con il solito giochetto. Alla fine Aguirre arriva in viola, ma deluderà e giocherà solo quattro volte in Coppa Italia segnando alla Virescit di Bergamo. I titolarissimi sono Baggio e Borgonovo con Pruzzo che comunque mette a referto gol importanti.

Sempre in Toscana il caso che riguarda Paolo Giovannelli talentuosa mezzala che la Roma pesca in provincia di Livorno, nel Cecina, in serie D. Poco prima del Natale 1976 Luciano Moggi, all’epoca dg dei giallorossi, convoca nella Capitale il ragazzo per un provino al Flaminio contro la Nazionale juniores. L’affare è praticamente fatto, ma si vuole vedere all’opera con la prima squadra il giovane che non delude. Giovannelli entra nella ripresa, sostituendo Picchio De Sisti, e segna un gran gol ma al rientro negli spogliatoi è avvicinato da un dirigente romanista. Gli dice che se i giornalisti lo intervisteranno deve dire di essere Augusto Gentilini del Cinthya Genzano che ha già firmato mentre lui lo deve ancora fare. Giovannelli e Gentilini giocheranno insieme in giallorosso (vincendo pure un Torneo di Viareggio) e Giovannelli, pur tormentato dagli infortuni, giocherà in pianta stabile in serie A, decidendo anche un derby con un gol alla Lazio nel 1980.

Ma dall’estero ci arrivano un paio di casi ancora più clamorosi. La Dinamo Bucarest l’anno scorso ha tesserato il difensore della Guinea Edgar Lè, ex Barcellona e Villareal, ma sembra che al suo posto abbia giocato per cinque mesi il fratello gemello più scarso, Edelino Lè. Sempre in Romania, ma in Terza divisione il Limpezis schiera un giocatore che parla una lingua straniera mentre nel referto di gara c’è il cognome di un rumeno. I dirigenti della squadra avversaria, l’Adjud, contestano la situazione nell’intervallo ma incredibilmente il giocatore sospettato non viene fatto andare a parlare con l’arbitro. Esilarante la giustificazione: è sordomuto e non sa nemmeno scrivere. In realtà era un giocatore dalla fisionomia sudamericana e neanche Totò in un film sarebbe arrivato a tanto. Arrivano la sconfitta e sei punti di penalizzazione.