‘Quei favolosi anni in cui diventammo azzurri’, nel libro di Corbi la storia delle nostre Under piene di stelle

Coverciano, 2 set – Un viaggio tra le nostre stelle del calcio in divenire, un appassionante approfondimento della storia delle nazionali giovanili il libro intitolato ‘Quei favolosi anni in cui diventammo azzurri’, firmato dal giornalista Paolo Corbi, capoufficio stampa della Figc, per Giunti Editore in collaborazione con la stessa Federcalcio. Il volume parte dalle selezioni del 1948 per arrivare a oggi: 55 calciatori che hanno fatto parte delle varie Under accompagnano l'autore nel racconto di vittorie indimenticabili e sconfitte amarissime, da Umberto Motto a Lorenzo Pirola, passando per tre ct (Prandelli, Mancini, Gattuso), due Palloni d'oro (Baggio e Cannavaro), 13 campioni del mondo (Barzagli, Bergomi, Buffon, De Rossi, Gilardino, Nesta, Oriali, Perrotta, Peruzzi, Pirlo, Totti, oltre agli stessi Cannavaro e Gattuso), 7 campioni d'Europa (Bernardeschi, Barella, Berardi, Chiellini, Immobile, Florenzi e Raspadori), due tra gli allenatori italiani più vincenti (Ancelotti e Capello), oltre a diversi altri azzurri del passato e del presente. Il tutto corredato da foto, tabellini, dati statistici. “Non sono mai stato tifoso di alcun club, nel mio cuore c'è sempre stata la nazionale Under 21, l'esperienza più bella della mia vita sportiva”, ha detto il più longevo capo delegazione dell'Under 21 e attuale presidente federale, Gabriele Gravina durante la presentazione del libro oggi a Coverciano. “Quando giocavo nell'Under la cosa più importante era la disciplina - ha racconta il ct della Nazionale, Rino Gattuso - E sentire l'inno con la maglia azzurra addosso era sempre qualcosa di emozionante”.

Corbi spiega quale sia il filo conduttore della sua opera: “Questa – dice – non è soltanto una storia di calcio ma di vita, speranze, grandi legami, una storia che ancora non era stata raccontata”. Sono ricordi indelebili per i diretti interessanti, i campioni, perché, come ha ricordato il capo delegazione azzurro, Gigi Buffon, ''alla fine, non c'è niente da fare: quelli da giovane sono i ricordi più belli''. Il volume, del costo di 35 euro, è già disponibile in pre-order su Amazon e sui principali siti e-commerce e sarà acquistabile in tutte le librerie nazionali a partire dal 10 settembre.