Quei talenti con la valigia. Leoni sceglie Liverpool. La Premier parla italiano

È una fuga di cervelli, non solo di piedi. Altro che Erasmus: i ragazzi sono in giro, canterebbe Ligabue, ma è un fenomeno che si può leggere da destra o da sinistra, scriverebbe un altro grande emiliano come Giovannino Guareschi. Con il diciottenne Giovanni Leoni che dal Parma va al Liverpool pochi giorni dopo la partenza di Giacomo Raspadori per l’Atletico Madrid si ingrossano le fila dei talenti azzurri da esportazione. Non è un fenomeno nuovo, non sarà la probabile destinazione finale di Gigio Donnarumma in Premier, con il City di Guardiola favorito su tutti, a cambiare i numeri dell’esodo, visto che il portiere azzurro all’estero già ci stava.

Il dato di fatto è che proseguono le partenze verso campionati e realtà che evidentemente risultano più appetibili della Serie A, per i nostri talenti in erba. Su Leoni c’erano anche Inter e Milan, il Parma probabilmente ha colto l’occasione di guadagnare di più e il ragazzo non ha tremato di fronte alla sua grande occasione, quella di giocare con il suo idolo Van Dijk nei Reds. Leoni è un cognome che si autoavvera, perché il giovanissimo che Chivu ha consacrato in A ha preso il diploma nonostante la dislessia, figurati se gli poteva far paura affrontare i vari attaccanti che ha annullato nello scorso campionato, segnalandosi all’attenzione non solo dei nostri club più blasonati.

Il caso di Giacomo Raspadori è diverso, perché il giovane talento bolognese sbocciato nel Sassuolo ha già vinto due scudetti con il Napoli segnando sempre gol decisivi, passare nella Liga alla corte del Cholo Simeone significa voler continuare una crescita tecnica e personale. Perché anche qui, al di là del calciatore, dietro c’è uno spessore personale speciale, soprattutto per l’ambiente del calcio. A Madrid Raspadori ha raggiunto l’ex atalantino Matteo Ruggeri, difensore, anche lui nel giro della nazionale. Dove ha esordito nelle ultime gare di Spalletti Diego Coppola, veronese di Bussolengo, passato al Brighton in Premier. Nel massimo campionato inglese, aspettando Donnarumma, sono già inseriti bene Riccardo Calafiori, che all’Arsenal ha avuto qualche infortunio di troppo, Sandro Tonali nel Newcastle, Udogie e Vicario nel Tottenham che ha appena perso la Supercoppa Europea contro il Psg, Emerson Palmieri nel West Ham, ma soprattutto due promesse come Okoli nel Leicester e Michael Kayode appena passato al Brentford, oltre a Gnonto che ha debuttato in azzurro giovanissimo, ma in fondo gioca all’estero da cinque stagioni (due a Zurigo e tre al Leeds) pur avendo solo 21 anni.

Dal Chelsea è appena tornato nel nostro campionato un altro talento purissimo come Cesare Casadei. Il Wolverhampton punta Savona, il West Ham Lorenzo Pellegrini. Diversa è la situazione di Federico Chiesa, che nel Liverpool tornato alla vittoria non ha avuto molto spazio e sembra pagare ancora una laboriosa ripresa dopo il brutto infortunio ai tempi della Juve.

Dopo di che, questi sono i fatti, ma per interpretarli serve appunto uno sguardo ampio, senza paraocchi: il fatto che gli altri campionati vengano a pescare tra i nostri giovani è un buon segno che indica la presenza di talento, o mette a nudo anche l’incapacità ormai acclarata della maggior parte dei nostri club nel dare fiducia a giovani che lo meritano? A giudicare dai risultati della nazionale, verrebbe da completare l’album delle citazioni con Guzzanti-Quelo: “la seconda che hai detto“.