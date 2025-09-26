"Questa è l’Ancona che mi piace. Pecci stratosferico, ma tutti bravi"

"Siamo stati pratici e solidi, a tratti abbiamo giocato in modo spettacolare, abbiamo avuto occasione in cui potevamo arrotondare il risultato. Abbiamo anche concesso qualcosa, ma sono molto contento di come si sono applicati i ragazzi". Agenore Maurizi spende parole al miele per i suoi giocatori dopo la convincente vittoria con San Marino e non potrebbe essere altrimenti: "Cambiando sistema di gioco siamo stati più equilibrati, ci siamo applicati con grande umiltà e di questo sono molto contento. In alcuni frangenti eravamo più stanchi, quindi siamo indietreggiati, ma non aver subito gol è stato molto importante. Il calcio è questo, molte volte concedi poco ma prendi gol, oggi invece il nostro sistema difensivo ha funzionato molto bene". Partita dopo partita, inizia a vedersi in modo tangibile la mano dell’allenatore, che però preferisce elogiare la prestazione dei suoi ragazzi: "Può darsi che si comincia a vedere la mia impronta di gioco, ma si vede soprattutto l’applicazione dei giocatori, questo ci tengo a dirlo". Una partita in cui il contributo dei giocatori subentrati si è rivelato determinante: "Pecci è stato stratosferico, si mette sempre a disposizione in modo umile e molto professionale, ma questo posso dirlo di tutti i ragazzi che alleno, che sono professionisti esemplari". Tra i protagonisti c’è anche Enrico Rovinelli, che ha sbloccato il risultato con un bel colpo di testa: "È stata una situazione studiata, ci piace provarle in allenamento. All’inizio della ripresa ci siamo abbassati, ma non abbiamo corso rischi". Assieme a Pecci, Rovinelli è l’unico "superstite" del gruppo dell’Ancona scorso: "Rispetto alla scorsa annata siamo ancora più gruppo, abbiamo acquisito più consapevolezza, l’esperienza dell’anno scorso è stata sicuramente utile.

Sì respira un clima sereno, siamo stati bravi a rialzarci dopo la sconfitta all’esordio, siamo consapevoli e tranquilli, perché sappiamo di avere ancora margini di miglioramento. Sono più contento di non aver subito gol che averlo fatto, perché per noi difensori è molto più importante. Come oggi non abbiamo sottovalutato l’avversario, lo stesso faremo domenica". Già, ora non c’è più tempo per festeggiare, perché domenica si va in casa del Castelfidardo, fanalino di coda in coabitazione con lo stesso San Marino: "Li abbiamo già affrontati, hanno una classifica bugiarda, cercheremo di interpretare la partita nel miglior modo possibile".

Gianmarco Minossi