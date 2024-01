Qui Alma. Fano Il conforto dell’ex: "Squadra che lotta»

Il pareggio casalingo in uno stadio vuoto contro il Fossombrone consente all’Alma Juventus di proseguire nella serie positiva, iniziata con l’arrivo di Cornacchini un mese fa, di cinque giornate nelle quali sono stati raccolti 6 punti (4 pareggi, 1 vittoria). Nonostante la striscia positiva i granata non si schiodano dalla zona playout al confine con la salvezza diretta: sono appaiati al Tivoli Calcio con 19 punti, un punto sopra l’Atletico Ascoli (18) che mercoledì dovrà recuperare il match sospeso col Chieti, e due di vantaggio su Real Monterotondo, Vastogirardi, Calcio Termoli, mentre ultimo staccato il Matese con 13 punti. Fuori dal confine che scotta ci sono United Riccione (20) – che sarà il prossimo avversario del Fano – Sora (22) e lo stesso Fossombrone in una zona più tranquilla della classifica (26). Insomma, la lotta per non retrocedere è ormai circoscritta a queste formazioni a meno di clamorosi ribaltoni. Perdurante il silenzio stampa in casa granata ordinato dal presidente Russo, senza che siano state fornite motivazioni, una parola buona sull’Alma ce l’ha messa un grande ex come Domenico Germinale, fanese d’adozione, che domenica ha giocato con la maglia del Fossombrone l’ultimo quarto d’ora.

"È stata una partita sporca, dove non ci sono state grandissime occasioni, tra due squadre che avevano voglia di portare a casa punti. Era anche una partita delicata per come era finita all’andata, – ha commentato Germinale – però in campo non ci sono state scorrettezze tra ragazzi che un po’ si conoscevano tutti, visto che molti venivano dal vivaio del Fano". Il 36enne attaccante non manca di fare gli auguri alla sua ex squadra. "Si vede che sta lottando e contro noi avevano assenze pesanti. Questo non deve essere un alibi, però sicuramente a questi livelli, dove non ci sono rose molto ampie, avere fuori Kalombo che ti può dare forza d’impatto può fare la differenza – ha proseguito Domenico Germinale –. Hanno iniziato il campionato in mezzo alle difficoltà e le stanno continuando a vivere, ma gli auguro di lottare fino alla fine per raggiungere l’obiettivo. A me è successo quando sono arrivato qua (era la stagione 2016/17 con l’Alma in Serie C), eravamo a 7 punti dalla penultima e mancavano 13 partite alla fine, anche se era un’altra situazione e c’era stato anche il mercato, però bisogna crederci e anche se può essere l’ultima partita o un playout, io gli auguro di arrivare all’obiettivo". Sarebbe auspicabile che l’Alma possa continuare ad avere sempre "dal vivo" il sostegno dei tifosi, tra l’altro encomiabili domenica nel loro supporto fuori dallo stadio "Mancini", però bisognerà vedere se continuerà la politica dei prezzi alti praticata dalla società di via Toscanini nei confronti degli spettatori della Curva. Il prossimo incontro casalingo sarà il derby con la Samb, anticipato a sabato 27 gennaio, e per quella occasione si dovrebbero conoscere le nuove decisioni in merito da parte della società granata.

sil.cla.