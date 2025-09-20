Qui Ancona. Ancona, primo derby. Obiettivo: non fallire

Per l’Ancona si avvicina il primo derby della stagione, quello che si gioca domani pomeriggio a Castel di Lama, che Atletico Ascoli e dorici affronteranno a porte chiuse, dunque senza pubblico da entrambe le parti. Per Gelonese e compagni è una sfida in cui cercare di confermare le buone cose mostrate a Termoli che hanno portato in dote anche la prima vittoria di campionato. Una vittoria che è servita a rafforzare certezze e fiducia all’interno del gruppo e a lavorare ancora meglio in vista di questo appuntamento. E’ la terza giornata, cui seguirà a breve distanza anche la sfida al San Marino in programma mercoledì prossimo in notturna al Del Conero. Una partita per volta, certo, ma la doppia gara ravvicinata richiederà sicuramente qualche attenzione extra allo staff tecnico. E’ anche la seconda trasferta consecutiva, per i dorici. A Maurizi mancano Sparandeo e Zini: per il difensore sarà necessaria ancora almeno un’altra settimana di lavoro differenziato prima del rientro a pieno regime in gruppo, mentre per l’esterno d’attacco, dopo il trauma subito nel primo tempo a Termoli, la sua caviglia destra sarà valutata giorno per giorno. In altre parole, il giocatore sta seguendo un trattamento specifico che gli consente di allenarsi compatibilmente con il dolore avvertito nel corso delle sedute di lavoro. Intanto, però, entrambi non ci saranno. Contro un Atletico che annovera tra le proprie file l’ex difensore biancorosso De Santis, l’esperto capitano D’Alessandro ma anche l’argentino Belloni che la scorsa estate è stato sul punto di trasferirsi in biancorosso, servirà la migliore Ancona, non solo sotto il profilo tecnico ma anche sotto quello dell’attenzione, dell’intensità e della capacità di sfruttare al meglio le situazioni. La capacità di reazione e la verve offensiva viste a Termoli rappresentano gli aspetti migliori dell’attuale Ancona, che però a Castel di Lama dovrà evitare disattenzioni difensive come quelle del Cannarsa. Maurizi dovrebbe riproporre l’undici visto a Termoli, con Salvati tra i pali, difesa a quattro con Ceccarelli, Bonaccorsi, Rovinelli e Calisto, a centrocampo Gelonese e Gerbaudo, ma attenzione al possibile utilizzo di Matese, in attacco esterni Pecci e Cericola, trequartista Meola oppure Attasi, centravanti Kouko. In panchina con Maurizi non ci sarà il vice, Matteo Arena, squalificato per un turno dal giudice sportivo. Dirigerà l’incontro l’arbitro Andrea Prencipe di Tivoli, insieme a lui gli assistenti Alessandro Tangaro e Gianluca D’Aniello di Molfetta.

Giuseppe Poli