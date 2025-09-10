Qui Ancona. "Campionato lungo. Noi crediamo nella C»

Impegno, fiducia e determinazione nel percorrere la strada tracciata attraverso i dialoghi cominciati mesi fa: il segretario dell’Ancona Andrea Manciola ribadisce i concetti sciorinati nella conferenza stampa post partita domenica e lo fa collegato con gli studi di "LuneDiretta", la trasmissione dedicata alla Serie D in onda ogni lunedì su Tv Centro Marche. Manciola conferma che da parte dell’imprenditore Alessandro Di Paolo c’è la volontà di investire nella società, ma anche che l’attuale dirigenza è pronta a sedersi al tavolo con nuove figure imprenditoriali legate al territorio alla presenza del sindaco Daniele Silvetti.

Di certo, però, non ci si può esimere dal commentare la sconfitta all’esordio con l’Ostiamare: "Dispiace soprattutto per come è arrivato questo ko. Sicuramente abbiamo perso contro un avversario forte, ma noi non siamo stati inferiori. Purtroppo ci è stato fatale l’unico tiro in porta subito, ma speriamo di rifarci a partire dalla prossima".

Si passa quindi al discorso societario: "Ci vorranno ancora un po’ di giorni prima di completare il closing, molti professionisti del settore sono appena rientrati dalle ferie. Noi comunque stiamo lavorando per rendere sempre più solida questa società, ma abbiamo bisogno di tempo, fiducia e soprattutto della vicinanza della tifoseria, che in questo momento sta venendo meno. Abbiamo provato poco tempo fa a ricucire i rapporti, senza successo. I risultati sono l’unico modo per recuperare la stima della curva, non esiste la bacchetta magica per fare tutto nel giro di un anno".

Insomma, nonostante tutte le avversità e una situazione sempre più ingarbugliata, Manciola si mostra ottimista sulle sorti del calcio dorico: "Noi crediamo in ciò che stiamo facendo, questa è una squadra forte che può ambire a ottimi risultati. Questo però è un campionato imprevedibile: abbiamo visto quanto accaduto due anni fa alla Sambenedettese, che ha perso un campionato dominato per buona parte. Anche noi vogliamo puntare alla Serie C, da questo punto di vista abbiamo preso il miglior allenatore sulla piazza. Siamo solo alla prima giornata, abbiamo tempo per rimediare".

Intanto la società ha annunciato che è stata superata quota mille abbonamenti, specificando che saranno sottoscrivibili fino al 20 settembre sulla piattaforma Ciao Tickets e presso i punti vendita autorizzati. Una cifra non da poco, se si considera il clima di sfiducia e scoramento che si respira da mesi.

Gianmarco Minossi