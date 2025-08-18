Qui Ancona. Dorici ora al completo: "Buone le impressioni»

Riposo terminato per l’Ancona, che ieri pomeriggio alle 17 si è ritrovata al gran completo agli ordini del tecnico Maurizi al Sorrentino di Collemarino per cominciare a preparare l’amichevole col Chieti in programma domenica 24 agosto in Abruzzo. Con gli arrivi di Matteo Gubellini e Leonardo Di Blasio si va così delineando, forse in maniera definitiva, quello che sarà l’organico dell’Ancona 2025-26 che, salvo occasioni dell’ultimo momento con dei profili giudicati compatibili dal punto di vista tecnico e dell’ingaggio, non puntellerà la rosa con altri elementi. Con le prime uscite ufficiali di stagione che si avvicinano (il 31 agosto è in programma al Del Conero la sfida di Coppa Italia con il Castelfidardo, ndr), Maurizi può disporre di un organico praticamente al completo, con una serie di alternative che offrono all’allenatore un’ampia gamma di soluzioni. Tra queste c’è Matteo Cericola, che ha dimostrato di essersi già inserito bene negli schemi del mister: "Le impressioni sono buone, stiamo lavorando molto, ma sono sicuro che più avanti sentiremo tutti i benefici del duro lavoro". L’amichevole annullata col San Marino ha sì dato modo di riposarsi di più, ma anche di effettuare più sedute utili a testare il grado di preparazione del gruppo dopo queste settimane di lavoro intenso durante il ritiro precampionato: i dubbi e i timori iniziali, almeno al momento, sono stati efficacemente sopiti dal lavoro compiuto dalla società a partire da giugno. Questo, tuttavia, non significa che a partire da settembre non debba essere fatta chiarezza sul fronte societario, spiegando alla tifoseria se ci sono margini per riprendere i dialoghi con la Top Five o perlomeno con altri gruppi potenzialmente interessati: ma questi sono discorsi che meritano un approfondimento a parte. A proposito di tifoseria: la curva nord e la parte più calda del tifo hanno ribadito il loro totale ostruzionismo nei confronti di questa società, pur ribadendo il loro caloroso appoggio alla squadra senza tuttavia sottoscrivere alcun abbonamento. Guardando sui social però, ci sono tifosi che, sulla base del lavoro svolto dai dirigenti, hanno deciso di dar loro fiducia sottoscrivendo l’abbonamento, segno di come una graduale ricomposizione, almeno da parte del tifo moderato, si stia concretizzando. Raggiungere la quota di 1800 tessere dell’anno scorso è molto difficile, per non dire impossibile: ma se i risultati iniziali dovessero arridere all’Ancona, sarà più facile far riavvicinare qualche vecchio affezionato.

Gianmarco Minossi