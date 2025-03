Qui Ancona. "Guerini, parole forti. Ci hanno dato carica»

Vigilia di Recanatese-Ancona con Filippo Boccardi, altro giocatore insieme allo squalificato Alluci cui mister Gadda sarà costretto a rinunciare in questa sentito derby.

Filippo Boccardi, come sta?

"Non benissimo, dalla risonanza risulta che ho un edema osseo alla caviglia. Lo stiamo curando con magnetoterapia e farmaci, sicuramente per questa partita non ci sarò. Domenica ho fatto tutto il primo tempo col dolore, forse avrei dovuto chiedere il cambio anche prima".

Il Termoli vi porta decisamente male.

"Sicuramente sono state due partite brutte, all’andata probabilmente la nostra partita peggiore,. Domenica nel primo tempo abbiamo fatto fatica, non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato, siamo andati in difficoltà, giocando leggermente sottoritmo. Nel secondo tempo abbiamo provato a cambiare marcia, inutilmente. Una brutta domenica".

Una delle più brutte prestazioni della stagione?

"Non credo la più brutta, peggio all’andata. Ma una delle peggiori, sicuramente".

E un gol evitabile.

"Quando prendi gol su calcio d’angolo vuol dire sempre che hai sbagliato qualcosa. Avremmo dovuto fare maggiore attenzione, non è la prima volta che ci capita di perdere una marcatura. Sotto questo aspetto dobbiamo essere più svegli e collaborativi".

C’è il rischio della rilassatezza in un campionato che ha ancora poco da dire? "No. Abbiamo passato anche periodi neri, adesso siamo in una posizione in cui ci siamo conquistati qualcosa, cioè i playoff, e vogliamo arrivare in fondo mantenendo o migliorando la nostra posizione".

Ora il derby di Recanati, che negli ultimi anni è sempre andato male all’Ancona. "Quest’anno abbiamo già giocato due volte con la Recanatese e due volte abbiamo vinto. Sappiamo che affrontiamo una squadra costruita per altre zone di classifica che sta affrontando un campionato difficile. Sicuramente avrà voglia di fare punti come ce l’abbiamo noi che veniamo da un periodo non roseo".

Quale sarà il fattore determinante nel derby del Tubaldi?

"La spensieratezza, la voglia di riprendersi qualcosa, le ambizioni personali di ciascuno di noi. Quando le cose non girano ci vuole mente fredda e cuore caldo".

Come avete preso le parole di Guerini? "Sono state parole forti, che vanno a toccarti dentro. Ognuno le interpreta come meglio crede, sicuramente sono parole che non lasciano il tempo che trovano, che sanno tirarti fuori qualcosa, pensieri che magari non avevi avuto. Ci hanno dato la carica giusta".

Giuseppe Poli