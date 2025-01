Qui Ancona. "I dorici a Chieti se la giocheranno»

Sauro Trillini osservatore speciale del derby tra Ancona e Fermana, ricorda bene anche le sfide contro il Chieti, prossimo avversario, dell’Anconitana di Maiani, che in quegli anni lo aveva tra i protagonisti in campo. L’ex biancorosso ed ex allenatore anche dell’Ancona non giudica affatto male la prestazione dei dorici nel derby di domenica scorsa: "Nei primi dieci minuti sembrava che non ci fosse partita – attacca Trillini –, l’Ancona aveva cominciato molto bene e sembrava che potesse fare gol da un momento all’altro. Poi, invece, la Fermana è cresciuta, grazie al suo portiere, grazie anche all’imprecisione dei dorici in attacco, così ha cominciato ad alzare il proprio baricentro e a prendere fiducia. Ma restava sempre una partita molto equilibrata, con una leggera predominanza dell’Ancona. E poi quell’episodio che ha deciso la partita, viziato da un fallo di mano netto. Ma l’Ancona non ha affatto demeritato, una partita anche un po’ stregata. Alla fine è una sconfitta che non inficia il percorso positivo degli ultimi due mesi. Il pareggio sarebbe stato un risultato più giusto". Invece l’Ancona è inciampata in una sconfitta che mancava dalla gara di San Benedetto. Anche a causa dell’ex Brini che aveva studiato molto bene le mosse per mettere in difficoltà i dorici, frenando le sorgenti del suo gioco a centrocampo: "Brini è un vecchio marpione – prosegue Trillini – sapeva bene come limitare l’Ancona, ha cercato la superiorità a centrocampo stringendo i suoi giocatori. Così ha un po’ imbrigliato l’Ancona, e poi il resto l’hanno fatto giocatori di ottimo livello, come Bianchimano, che sul gol, a parte il fallo di mano di Sardo, ha calciato da giocatore d’altra categoria. Ma l’Ancona negli ultimi due mesi ha avuto un trend super positivo, nessuno si aspettava una striscia così dopo la partita di Termoli. E adesso i dorici hanno ottime alternative anche dalla panchina. Battistini e Varriale hanno solo bisogno di giocare, di conoscere l’ambiente, i compagni, se sono arrivati non è un caso. E poi hanno un senso anche in prospettiva". Adesso il Chieti: "Mi aspetto una partita aperta – conclude il tecnico –, l’Ancona non andrà a fare le barricate, non è nella filosofia di Gadda. Sotto certi aspetti forse giocare in trasferta può avvantaggiare certe qualità dell’Ancona". Intanto scatta oggi la prevendita per la partita di Chieti, biglietti disponibili (500) al prezzo di 10 euro più prevendita sul circuito CiaoTickets. Giuseppe Poli