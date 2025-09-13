Qui Ancona. Maurizi alla ricerca della formula giusta

E’ già vigilia di Termoli-Ancona, sfida che suscita brutti ricordi negli anconetani per il terribile 4-0 rimediato lo scorso anno dai biancorossi in una partita da dimenticare. La squadra è quasi completamente rinnovata, ma i reduci della passata stagione – che poi sono Rovinelli e Pecci – se la ricorderanno bene. Buon motivo per mettere in campo domani quella dose di concentrazione e d’intensità in più per tornare dal Molise con un risultato utile alla classifica. Possibilmente una vittoria, che scaccerebbe le ombre della prima sconfitta interna della stagione rimediata piuttosto immeritatamente domenica scorsa al Del Conero contro l’Ostiamare.

Sei giorni fa l’Ancona non ha brillato: dovrà provare a farlo il più possibile domani a Termoli, con il seguito della sua tifoseria – sono 115 i biglietti disponibili per la partita al Cannarsa – contro la squadra dell’ex dorico Fulvio D’Adderio, per dimostrare che il ko interno con l’Ostiamare è stato solo un incidente di percorso. Il Termoli, tra l’altro, farà il debutto in campionato proprio domenica, davanti al proprio pubblico, dopo il rinvio della partita inizialmente prevista domenica scorsa a San Marino e rinviata a mercoledì prossimo. Agenore Maurizi ha recuperato ad allenarsi insieme al resto del gruppo sia Mancino sia Proromo, ancora ai box Sparandeo che dunque certamente non sarà disponibile per la gara contro il Termoli. Difficile però, visti i pochi allenamenti disputati con i compagni, che Mancino e Proromo facciano parte dei convocati per la partita. Al di là degli interpreti, comunque, appare chiaro che l’Ancona ha un solo obiettivo, quello di riscattarsi immediatamente, di rimettere subito il campionato sulla carreggiata giusta per alimentare giustificate ambizioni d’alta classifica. In questo la sfida di Termoli appare già come un obiettivo da non fallire. Il tecnico biancorosso dovrebbe confermare il 4-2-3-1 schierato domenica scorsa contro l’Ostiamare, dunque con Salvati tra i pali, Ceccarelli (o De Luca) e Calisto terzini, Bonaccorsi e Rovinelli centrali di difesa, Gerbaudo e Gelonese a centrocampo con l’opzione Matese, esterni d’attacco Pecci e Cericola con l’opzione Zini, trequartista Meola o Attasi, centravanti Kouko. Arbitrerà l’incontro Antonio Spera della sezione di Barletta, insieme a lui gli assistenti Francesco Di Muzio e Michele Bonavita, entrambi di Foggia. Spera è lo stesso arbitro che lo scorso anno diresse l’Ancona a Chieti, partita terminata 2-2.

Giuseppe Poli